奇瑞集团旗下捷途品牌重磅车型 “大圣” 正式上市。作为一款主打性价比的新时代智能 SUV，捷途大圣外观非常前卫，智能化配置处于同级主流，动力上传统动力版本采用 1.6TD+7DCT 的组合，同时新车还提供了基于昆仑混动的 1.5T+3DHT 插电式混动版本。这套动力有着同级唯一的双电机驱动和 3 挡 DHT 智能电驱变速器，官方称之为 “i-DM”，与比亚迪的超级混动系统仅有顺序上的差别。

价格方面，捷途大圣的传统动力版本售价 9.99-13.59 万元。i-DM 插电混动版本两款车型，售价分别为：14.99 和 16.99 万元。尺寸方面，捷途大圣的长宽高分别为：4590x1900x1685mm，轴距为 2720mm，定位紧凑型 SUV。

捷途大圣的内饰采用简单的 T 字形布局，车内取消了大部分实体按键，智能座舱的核心为 15.6 英寸中控屏、8 英寸运动仪表显示屏和 HUD 抬头显示组合而成。新车门板上设计了环境监控专区，能够数显 PM2.5 浓度和车内外温度，手机无线充电功率高达 60W，实用性较高。另外其还采用了怀挡式电子档杆，操作台区域节省了更多储物空间。

中控大屏内的车机交互系统基于腾讯生态打造，支持车载微信及 20 多种 APP 小场景，腾讯、高德、百度地图也将同步搭载。截图大圣还提供 “斗战模式”、“守护模式”、“舒享模式”、以及 “K 歌模式” 四种场景体验模式，可通过方向盘一键开启或语音开启，快捷地满足多场景化需求。

动力方面，捷途大圣推出传统动力和插电式混动两个版本。传统动力的六款车型全系标配 1.6TD+7DCT 的组合，发动机最大功率 197 马力，峰值扭矩 290 牛·米，后续还将提供 1.5T-6MT/6DCT 可选。

较受关注的 “i-DM” 插电混动版本基于奇瑞集团昆仑智混技术平台，是 15 万级少有的 DHT 混动技术产品。1.5T 发动机+3DHT 智能电驱变速器组合，可输出系统综合最大功率 240kW（326 马力），综合峰值扭矩 545 牛·米。动力电池组总能量为 19.27kWh，支持纯电续航里程为 100km。