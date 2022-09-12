据外媒援引 Endowus 与毕马威联合发布的一份报告指出，2021 年间，新加坡财富科技（wealthtech）行业中的投资规模已从 2017 年时的 2300 万美元增长到了超 1.61 亿美元，增幅近 700%。作为对比，整个亚洲行业的同期增幅仅为 100%（11 亿美元至 22 亿美元），全球范围的增幅则为超 200%（26.3 亿美元至 88 亿美元）。

通常意义上而言，财富科技所指的是针对财富管理方面而产生的数字解决方案，该行业与保险科技（insurtech）、监管科技（regtech）、数字支付等共同隶属于金融科技领域之下。

根据报告，新加坡呈现出如此增幅的主要推力在于当地提供线上投资工具和数字化咨询服务企业的不断兴起，而这也是对快速增长的高净值人士（HNWI）和超高净值人士（UHNWI）群体的一种体现。据悉，2016 年至 2021 年期间，两者在当地分别增长了 126% 和 158%。

报告称，新加坡强大的创新能力和金融科技生态的不断发展促进了亚洲其他区域的财富向此地流入。此外，报告也表示，新加坡因其稳定的政治环境、优惠的税收政策和支持性的监管环境而成为关键的财富管理中心，并且当地完善的 IT 基础设施和较为乐观的科技接受度也深化了数字金融服务的普及，使得更多群体能够触及到财富管理服务。

目前，新加坡已成为世界第三大财富中心，并在 2021 年期间积累了超 1.5 万亿美元的跨境财富。而作为背景，报告指出，在近年来的大量被财富创造而出的大环境下，亚洲地区以 68% 的五年金融财富增长率位居全球各大洲榜首。相比之下，欧洲和北美分别为 26% 和 55%。报告进一步表示，到 2026 年，亚洲有望超越欧洲成为世界第二大财富中心，且其高净值人士和超高净值人士的规模也将以最快速度增长。