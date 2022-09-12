科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.09.05-2022.09.11）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

随着疫情对移动互联网普及程度的进一步加速，以南亚/印度和东南亚为代表的新兴市场中的经济产业也按下了各自的 “快进键”。作为这些地区零售产业的重要支柱，这其中也涌现出了一大批希望推进这些未能获得同等数字化程度的 “被遗忘者” 也能加入这一进程中的初创公司。而随着巴基斯坦移动互联网进程的奋起直追，于此，那些 “似曾相识” 的景象也正从这里的零售小店中不断重现。

上周报道中的 SnappRetail 正是一家抱着以上期望的巴基斯坦选手。如我们所见，尽管在过去一年中获得了之前 5 年总和还要多的融资，对巴基斯坦而言，在其零售杂货领域，仅有 0.2% 的商家能够支持数字支付的付款方式，并且大部分商家仍基于非数字化工具——纸和笔来完成业务的运作记录。在如此巨大的对比差异之下，以 SnappRetail 为代表的一些初创公司正在试图改变这一落后的局面。

据了解，SnappRetail 主要通过其 POS 机硬件产品和运营管理平台帮助当地零售商家完成自身业务的数字化转型。经过 3 年的发展后，这家公司正计划将服务覆盖到当地的 13 座城市。而作为最终目标，SnappRetail 也表示，对当地 90 万家杂货店铺而言，希望能够为其中的 30 万家展开合作。

当然，无论是否能够达成这一最终目标，SnappRetail 所面对的都不是一个一蹴而就的过程。不过，随着这一尝试的启动，接下来却也会像 SnappRetail 所说，“我们是在解决他们的基本问题，是在帮助他们改变习惯。而后，这种数字化经营的方式便也能在其中自然而然地展开。” 而这，也正是当下正在东南亚和印度的零售领域中所在发生的事情。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Docquity 获得 4400 万美元融资：成立于 2015 年的 Docquity 是一家专注于医生群体的在线社区平台（该公司自称为东南亚最大的值得信赖的医疗健康专业人士社区平台），用户可以在其平台上与庞大的专业人士网络展开联系，并也能通过平台与患者进行后续咨询沟通。而除了作为连接和协作工具外，Docquity 还与东南亚的 250 多个医学协会合作开发了学习功能。于此，用户可以从平台的学习中获得继续医学教育（CME）学分。

根据 Docquity 提供的数据，平台目前已积累了超 35 万医疗健康专业人士，累计交付的 CME/CPD 学分达 5 百万分以上，且平台每月有 5 万名医生在平台上学习，平台每月举办近 500 场讲座。

Gokomodo 获得 2600 万美元融资：据了解，成立于 2019 年的 Gokomodo 是一家主打 B2B 模式的农业产品供应链平台，主要其数字化采购、平台电商、产品分销等服务帮助农业综合企业以及农民群体提升采购效率和质量。此外，Gokomodo 也表示，平台目前也已同当地最大的物流初创公司 Waresix 展开了合作，并于此向客户提供物流交付服务。

作为 Gokomodo 的成立背景，农业综合企业（Agribusiness Corporate）是当前印尼 GDP 中的第二大贡献者。这些企业覆盖面积超 4200 万公顷，采购投入市场总额达 300 亿美元。然而，尽管这一细分领域拥有庞大的规模，但其中的供应链高度分散且效率低下，为其中的企业和农民群体的在肥料获取以及工具采购等的农业投入方面造成了很大的难题。Gokomodo 则正是着力于此。

Capital A 正推进亚航及亚航超级应用的在美上市计划：Capital A（由亚航集团在今年早些时候更名而来）首席执行官 Tony Fernandes 在近日透露，控股集团正在着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。

据悉，Fernandes 在近日的一次活动中向记者指出，这一计划正在取得进展，而 Capital A 会在适当的时候发布公告。有媒体指出，该公司很可能会在明年宣布这一消息。

Fernandes 曾在今年 6 月份时的一份声明中表示，鉴于美国市场所具备的流动性和多样化的投资者基础，（Capital A）在美国市场上市将具有一定的吸引力。同时，Fernandes 称，Capital A 正在评估所有的筹资方案，包括私募、直接上市或通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并上市。

获得 250 万美元融资的 SnappRetail 想要帮助巴基斯坦零售小店走入数字化进程：成立于 2019 年的 SnappRetail 主要通过其 POS 机硬件产品和运营管理平台帮助当地零售商家完成自身业务的数字化转型。SnappRetail 称，除了更好地对库存、库存订购和营销分析进行管理之外，其平台还能使商家数字支付和银行卡支付的的功能。此外，商家还能通过平台的小额信贷服务获得营运资金支持。

而作为 SnappRetail 的成立背景，据介绍，现阶段，巴基斯坦的大部分商家仍基于非数字化工具——纸和笔来完成业务的运作记录，这严重影响了其运营效率。SnappRetail CEO 兼联合创始人 Rasheed 更是指出，在巴基斯坦，仅有 1% 不到的零售商家支持信用卡或者借记卡刷卡付款，且这一数字在杂货领域甚至只有 0.2%。在这里，现金仍是绝对主要付款方式。因此，公司希望通过其为商家提供的硬件产品和相关的配套服务解决以上的这些弊端。SnappRetail 表示，使用了公司服务的商家可以在其收入方面获得 25% 到 50% 的提升。

Shipmates 获得 220 万美元融资：Shipmates 于 2021 年 7 月创立，旨在通过其聚合快递平台简化电商商家的订单物流流程并帮助其扩大业务规模。据介绍，基于 Shipmates 的平台，在完成与 Shopify、WooCommerce 以及相应的社交电商渠道的接入后，商家只需几步操作流程即可从不同的配送公司处批量自身电商订单的配送。Shipmates 称，公司的目标是成为菲律宾在线商家的首选快递处理工具。此外，Shipmates 表示，也希望通过对线上企业和配送公司的帮助来改善该国的运输基础设施发展。

据了解，Shipmates 通过对其平台上的预订订单收取 30 美分/每笔的费用来获利。据透露，自去年 12 月以来，其收入环比增长了 30%。目前，Shipmates 已经同 9 家运输公司展开了合作，包括 Lalamove、Borzo、Grab、XDE、Entrego、J&T 等。与此同时，Shipmates 也指出，它也是菲律宾目前唯一一家同时涵盖了标准快递和即时配送的快递聚合商。

疫情第三年，全球第三大电商市场正在交出怎样的 “非偶然” 答卷：自疫情爆发以来，随着全球移动互联网的增速发展以及实体零售行业的加速转型，电商行业由此迎来了前所未有的机遇。数据统计机构 Statista 指出，到 2025 年全英零售电商的总营收规模将从 2019 年时的 1341 亿美元翻倍增长至 2855 亿美元。

伦敦数字支付公司 Shieldpay 则在最近发布的一份报告表示，目前，有近 90 万家英国企业选择了在线上平台进行销售的方式，这些企业预计每年能产生 2820 亿英镑规模的销售额。体现在用户规模上，有数据预测，英国电商用户的规模有望在今年达到 6000 万。相比之下，根据 2020 年的统计数据显示，英国全国的人口数量为 6700 万。

在这样的背景下，不难发现以电商为代表的在线购物方式正在逐渐成为英国消费者的日常行为。不过，随着时间的指针不断拨向疫情后的第三年，这种被 “偶然因素” 所加速的进程也在不断展示出其自发的 “必然” 一面。

估值翻倍下，Indiagold 的 1000 万美元新融资是印度 “融资寒冬” 正在向好的迹象么？：成立于 2020 年的 Indiagold 是一家以黄金为抵押物的贷款平台。而除抵押贷款之外，公司也提供针对黄金的存放服务。据 Indiagold 表示，与银行相比，该公司会收取更低的保险柜租金。目前，Indiagold 通过与当地的 NBFC 机构合作向用户提供贷款。Indiagold 称，其服务已经覆盖到了印度的 12 座城市。

回到 Indiagold 本次融资事件本身。有人士认为，在印度二季度以来的科技市场波动下，Indiagold 的估值能够得到如此增幅也是当地融资环境向好发展的体现。今年前两个季度期间，印度初创公司的总融资规模分别为 127 亿美元和 78.6 亿美元。而在随后的 7 月与 8 月份中，初创公司所获得的金融则仅为 8.7 亿美元和 10 亿美元。