根据 SensorTower 发布的 2022 年 8 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 40 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 20 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入 38.1%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

8 月 11 日，腾讯和完美世界联手在海外市场正式推出轻科幻开放世界游戏《幻塔》，游戏随即登顶美日韩、中国台港澳等市场手游下载榜，并成为 8 月全球收入增长最快的手游。

在《幻塔》的带动下，8 月腾讯游戏移动端收入环比增长 2%；完美世界移动端收入增长 34%，排名前进 8 位至第 18 名。

网易于 7 月 25 日在中国市场推出的《暗黑破坏神：不朽》收入表现强劲，8 月环比增长 234%，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品，并跻身中国 iOS 手游收入榜第 3 名。

今年 4 月以来，IM30 旗下末日生存模拟手游《Last Fortress: Underground》收入进入快速上升通道，本期环比增长 19%，使得发行商创下新的收入纪录。

得益于《明日方舟》日服版本 2.5 周年庆丰富的活动内容， 8 月悠星网络收入环比增长 18%，排名上升 3 位重返发行商收入榜 Top 10。

海彼网络于 8 月初在海外市场推出新游《Survivor!.io》（中文名：弹壳特工队），凭借独特的 “Roguelike 求生割草” 玩法，该游戏在广告投放方面极具优势，迅速风靡海外多个市场，位列 8 月全球手游收入增长榜第 8 名，中度手游收入榜榜首。海彼网络收入相应的环比增长 159%，创历史新高，进入中国手游发行商收入排行榜第 19 名。

自意网络都市题材二次元手游《无期迷途》于 8 月 11 日正式上市，在 20 天內预估收入超过 1100 万美元，跻身中国 iOS 手游畅销榜第 16 名，增长榜第 2 名。得益于这款游戏的突出表现，自意网络进入全球手游发行商收入榜第 84 名，增长榜第 6 名。

6 月底在中国台港澳市场推出《赛马娘》繁体中文版的发行商 KOMOE Game 同样迎来佳绩，本期收入环比增长 28.2%，位列中国手游发行商收入榜第 35 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是禅游科技、波克城市、掌趣科技、自意网络、KOMOE Game、雅乐科技、鹰角网络、友谊时光、星合互娱 和 Mattel163 共 40 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了前文提到的《暗黑破坏神：不朽》和《无期迷途》，本期在中国 iOS 市场表现突出的还有《穿越火线》手游以及《捕鱼大作战》，两款游戏收入分别环比增长 57% 和 21%。

在暑假的第二个月，中国 iOS 手游市场进一步回落至疫情之前的水平，收入为 2019 年 8 月的 94%，下载量仅为 63%。版号调控持续、人口红利消退、暑期旅游复苏，以及全球经济下行等多方面的因素都为局部地区的手游市场带来增长压力。