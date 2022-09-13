大众汽车的 XTREME 代表着最大的情感和对冒险的渴望。该概念车由大众汽车开发部门的 Andreas Reckewerth（整车主管）团队创建。“模块化电驱动矩阵 (MEB) 具有巨大的技术潜力，”MEB 产品线负责人 Silke Bagschik 说。“对于我们的许多客户来说，车辆不仅仅是一种交通工具。用 ID.XTREME 设计，我们正在将大众的电动汽车提升到一个新的性能水平。” 该项目的成果是一款独特的越野车，其坚固的外观和出色的动力令人印象深刻。与 ID.4 GTX 相比，后桥上的高性能驱动和驱动控制单元中的软件适配将概念车的系统功率提高了 65 kW 至 285 kW，换言之，提高了约 30%。

大众 ID.XTREME 的外观还表明该车辆已为每次越野冒险做好准备。加高的拉力赛风格、18 英寸越野车轮、带有附加前保险杠的改进型防撞部件以及 3D 打印制造的 50 毫米宽的前翼相结合，为这款概念车提供了真正的越野外观。带有额外 LED 灯的车顶支架和完全封闭的铝制车身底部还配备了全电动全轮驱动，以便远离铺砌的道路。

在声学上，ID.XTREME 有一些特别之处：行驶噪音是与大众汽车设计公司共同开发的，特别是针对概念车，并通过轮罩中的发声器输出到外部。在内饰方面，这款概念车以各种亮点令人印象深刻，包括众多 Alcantara 应用、改进的座椅和橙色元素。