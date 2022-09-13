基于西门子公司和其他公司最近投资的势头，无线电动汽车充电领域的领导者 WiTricity 将在北美国际汽车展 (NAIAS) 上展示一系列新的无线充电 “第一” ) 在底特律。与会者将首次体验配备无线充电功能的福特 Mustang Mach-E；WiTricity Halo 无线 EV 充电器的全球揭幕，并且可以成为第一批在底特律智能停车实验室亲身体验它的人。

WiTricity 首席执行官 Alex Gruzen 表示：“WiTricity 希望加快电动汽车的普及，这意味着消除充电的麻烦。” “我们为汽车制造商、住宅客户和车队创建了无障碍的端到端解决方案，为电动汽车提供最佳充电体验——只需停车和充电。”

福特 MACH-E 加入 WITRICITY 的特斯拉 MODEL 3 电动车队，充电功能升级

WiTricity 将展示其首款升级了 WiTricity Halo 无线充电系统的 2022 Ford Mustang Mach-E。NAIAS 参观者可以在 NAIAS 的 AutoMobili-D 部分的公司展台附近的车辆吊舱中看到停车和充电体验的简单性。Mach-E 加入了 WiTricity 升级后的车队，其中包括许多特斯拉 Model 3 车辆以及由亚洲原始设备制造商推出的工厂安装的无线充电电动汽车。

WITRICITY HALO 无线电动车充电器首次公开亮相

该公司还将在 NAIAS 上展示 WiTricity Halo 无线 EV 充电器。这些免提充电器连接到 WiTricity Halo 移动应用程序以进行指尖操作，并连接到基于云的遥测、性能和充电器管理工具。WiTricity Halo 无线 EV 充电器的第一款型号可为大多数车辆电池充电，每小时可充电约 35 英里，适用于大多数较新的车辆，无需插入式电缆的麻烦和混乱或忘记插入电源的压力。额定功率为 11 kW ，WiTricity Halo 充电器足够坚固，可以在室内或室外安装，并且具有 IP 等级。

其 Halo 系统还支持一系列基本功能，包括在宠物或其他物体阻碍产品时关闭充电器的异物和活体检测，以及通过位置检测引导驾驶员越过充电板的停车辅助。

底特律智能停车实验室的第一手体验

除了 NAIAS 的所有活动外，WiTricity 还将在底特律智能停车实验室开放其展示演示，这是一个由基岩、福特、密歇根经济发展公司合作建立的停车启发式移动技术的开放式创新平台，和博世，由美国移动中心运营。从媒体日开始并在公共日预约，NAIAS 参观者将能够乘坐免费班车前往 DSPL，并亲身体验 WiTricity Halo 无线电动汽车充电系统。