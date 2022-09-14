根据 Canalys 发布的最新统计数据，2022 年第二季度全球可穿戴腕带设备出货量增长 2.0%，达到 4170 万部；在第一季度下降 3.7% 后，再度恢复增长。同属腕带手表品类的基础和智能手表，分别增长了 46.6% 和 9.3% 。腕带手表品类继续推动可穿戴腕带设备市场的发展，然而基础手环却在 2022 年第二季度大幅下降了 35.5%。与个人智能音频设备市场一样， 印度的可穿戴腕带设备市场表现是第二季度的一大亮点：在基础手表的推动下，该品类出货量增长了 275%。尽管印度在可穿戴腕带设备的整体出货量方面仍居于中国和美国之后，排名第三，但其市场份额首次达到了 15%。

基础手表出货量的激增推动了印度市场的增长，该品类占印度所有可穿戴腕带设备出货量的 91%，使印度以 570 万部的出货量超越中国，成为全球最大的基础手表市场。Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“印度的本地厂商，如 Noise、Fire-Boltt 和 boAt，已经找到了自己的制胜之道，可以快速实现超过 100 万部的季度出货量。” 以年轻、精明的消费者作为营销对象，亲民的价位段和吸引人的设计，有助于厂商满足当前市场需求。但用户通常需要更深入地了解和使用其健康功能后，才能从中受益。未来，用户会寻找更完善的设备，例如拥有更好的追踪准确性和更多的健康指标。厂商必须预见消费者对于这种需求的转变，避免让用户失望，并能继续保持出货量的增长。”Noise 以 29% 的市场份额领跑印度可穿戴腕带设备市场，Fire-Boltt 和 boAt 则以 25% 和 20% 的市场份额分别位列第二和第三。

苹果继续以 26% 的市场份额主导全球腕带手表市场。尽管三星即将在 2022 年第三季度推出 Galaxy Watch 5 系列，但其仍以 58% 的稳健增长率超过华为，智能手表出货量达到 280 万部。Canalys 分析师 Cynthia Chen 表示：“在安卓领域，三星在利用其智能手表提升高端生态系统用户体验方面处于领先地位。三星和 Garmin 最新发布的产品，以及苹果和谷歌预计在未来几个月发布的产品，都加剧了高端智能手表之间的竞争。智能手表用户更了解该类手表，并将根据自己的使用偏好选择（一般健康追踪或运动性能追踪）可以满足他们预期的最佳追踪功能的设备。”

Chen 补充道：“高品质的用户体验逐步从新颖的款式和良好的做工质量，扩展到直观的软件、无缝衔接的生态系统集成和有效的健康追踪上。尽管看起来颇具挑战性，但厂商必须在开发软件和追踪算法方面积累经验和知识，并将其与稳健的数字健康战略相结合，以期在未来立于不败之地。”