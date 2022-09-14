根据 data.ai 发布的最新报告，《英雄联盟手游》自 2020 年 10 月在 Google Play 上首次推出以来，仅用了 2 年时间，便在 iOS 和 Google Play 平台上创下全球消费者支出突破 7.5 亿美元的傲人成绩。该游戏在 2020 年 10 月以区域公开测试版的形式首次在日本、韩国和东南亚等亚太地区的主要市场推出。2021 年 3 月，该游戏进一步推广到美洲、欧洲、中东和俄罗斯市场，而后在 2021 年 10 月初终于在中国大陆市场推出。

就全球消费者支出数据来看，当《英雄联盟手游》首次在中国发布后，其在 iOS 和 Google Play 上的全球消费者支出在 2021 年 10 月（较 2021 年 9 月）增长了 7 倍。

游戏简介

《英雄联盟手游》是 PC 版游戏《英雄联盟》的移动版本。该游戏是一款多人在线战斗竞技场（MOBA）游戏，自推出以来一直深受英雄联盟粉丝的喜爱。

《英雄联盟手游》提供了与端游相似的 MOBA 机制、英雄角色和玩家进程系统，并为移动设备略微简化了操作设置，优化了游戏机制。这样一来，既使得这款手游更容易被新玩家接受，也保持了端游老粉的参与度。与同类型的 MOBA 游戏相似，《英雄联盟手游》通过应用内购和订阅完成变现，玩家可以获得专有游戏皮肤和物品。大多数 MOBA 游戏还通过允许非付费用户仅通过参与日常任务和特殊活动便可获得高级物品的创新方式，来保持玩家参与度。例如，《英雄联盟手游》提供了一种独特的宝箱抽奖功能——魄罗宝箱，从有限的池中提供独家奖励，而一旦有玩家获得了某个奖品，该池中便不再提供这个奖品，这让玩家对可获得奖品有了一定的预见性。这样的系统能够激励玩家定期地投身参与其中，进而增加用户粘性及用户支出。

更多数据洞察

《英雄联盟手游》于 2020 年 10 月 27 日首次推出于 Google Play，接着在 2021 年 3 月 29 日在 iOS 上推出。

在下载量方面，《英雄联盟手游》在 iOS 和 Google Play 上的全球下载量高峰月发生在 2020 年 12 月，主要是由于其发布测试版的先行市场扩展到了越南、大洋洲以及中国台湾等市场。《英雄联盟手游》在 iOS 和 Google Play 上的全球下载量第二个高峰月发生在 2021 年 3 月 ，当时《英雄联盟：狂野大裂谷》公开测试版扩展到南美和北美。

在消费者支出方面，《英雄联盟手游》在 iOS 和 Google Play 上的全球消费者支出高峰月发生在 2022 年 6 月。