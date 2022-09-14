福特 Pro 推出了全新的 E-Transit Custom，这是欧洲最畅销货车的全电动版本。福特从头开始设计，为一吨货车领域的客户提供了新的生产力水平。福特将其研究、工程和软件能力的全球力量应用于 E-Transit Custom，将先进的电动汽车技术与福特 Pro 的软件和服务数字生态系统相结合，帮助企业降低拥有成本、更有效地工作并简化向电动汽车过渡的过程。

受中小型企业洞察的启发，E-Transit Custom 提供基于云连接和数字技术的创新客户体验——这一切都可以通过福特 Power-Up 软件在车辆生命周期内的更新而发展。

下一代电池技术可实现 236 英里的目标续航里程和 125kW 的快速充电能力。E-Transit Custom 将为一系列客户需求提供出色的性能——福特 Pro 的端到端解决方案支持所有这些需求，以管理和优化充电。

为了在工作日最大限度地提高生产力，E-Transit Custom 提供了新的数字解决方案，用于多点交付以及驾驶室和行李厢的使用。驾驶室也是一个商务中心，具有 5G 连接和灵活的工作空间，包括方向盘等智能功能，可折叠成符合人体工程学的笔记本电脑和平板电脑支架。

数字创新与毫不妥协的承载能力和能力相结合。E-Transit Custom 可提供高达 1,100 公斤的有效载荷、较低的载重地板、更容易进入，最大牵引能力为 2,000 公斤。独立的后悬架和一流的电机动力有助于为客户提供全新水平的驾驶体验。

E-Transit Custom 的 400 伏、74kWh 可用电池组使用与福特 F-150 Lightning 共享的先进 82Ah 袋式电池，其能量密度比 E-Transit 高 12%。根据福特 Pro 客户数据，该电池可实现高达 236 英里的目标续航里程——超过 1 吨货车司机每日平均行驶里程的四倍。电池直接安装在车身上可提高耐用性并减轻重量，从而实现最佳续航里程。

客户可以从 100kW 或 160kW（135PS 或 217PS）电机功率输出中进行选择以满足他们的需求，每个都提供一流的 415Nm 扭矩。驱动电机直接安装在车辆的后地板上，无需专用的副车架，并旋转 90 度以最大限度地增加负载空间并减轻重量和复杂性。强大的电动传动系统可提供高达 2,000 公斤的领先牵引能力，这意味着 E-Transit Custom 可以取代柴油车辆，成为其他全电动货车无法比拟的。可以安装一个可选的可伸缩牵引杆，以提供更多便利。

E-Transit Custom 车主将受益于 Ford Pro E-Telematics 的定制功能（免费一年），该功能使用实时数据帮助操作员监控车辆的位置、效率和健康状况，以最大限度地提高生产力。该软件还支持优化的充电策略，具有特定于 EV 的洞察力，例如充电状态、充电状态和剩余里程以及可定制的 Low Range 警报阈值。车主还可以对 E-Transit Custom 的电池和驾驶室进行编程，以便在使用预定预处理之前进行加热或冷却，以节省能源以获得最佳行驶里程。

E-Transit Custom 是第一款使用蒸汽喷射热泵技术加热和冷却车厢的电动汽车，作为所有车辆的标准配置。这个新系统旨在为最佳行驶里程提供更高的能源效率。

E-Transit Custom 配备具有单踏板驱动能力的节能制动系统。该系统将摩擦制动与再生制动相结合，在减速过程中收集能量以补充电池以获得额外的行驶里程。在单踏板驾驶模式下，驾驶员无需使用制动踏板即可停车，这是全电动福特野马 Mach-E 的驾驶员所喜欢的，可以使城市驾驶更加轻松舒适。其他可用的驾驶模式提供较少的减速以适应其他驾驶场景。该系统设计为足够频繁地使用摩擦制动器，以防止制动盘生锈或点蚀。

E-Transit Custom 的 11kW 交流三相车载充电器能够在 7.8 小时内为电池充满电，因此客户可以在下班后过夜充电。在忙碌的日子里，他们可以使用 FordPass Pro 智能手机应用程序在旅途中跟踪当前的充电状态。E-Transit Custom 还支持高达 125kW 的直流快速充电，可在 41 分钟内充电 15-80%。新的充电配置文件预先加载能量，以实现快速、有用的充值；在实验室测试中，该系统使用 125kW 充电器在 5 分钟内提供了近 24 英里的续航里程。Ford Pro 客户可以访问欧洲最大的 Blue Oval 充电网络，该网络拥有超过 300,000 个充电器并且还在不断增加中，并且每辆 E‑Transit Custom 都可以通过 Blue Oval 充电网络获得 12 个月的免费订阅，以访问公共充电。

超过 30 个独立模块能够接收远程福特 Power-Up 更新。这些可以帮助提高车辆性能、提供质量升级、更新现有功能并添加全新的功能和能力。大多数更新在两分钟内完成，可以安排以避免停机。8 年 100,000 英里保修涵盖所有高压部件，让直接购买者高枕无忧，并为租赁客户和在拥有 8 年所有权之前退出车队的客户提供最佳剩余价值。