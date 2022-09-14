9 月 14 日-15 日，Google 举办了主题为 “共码未来” 的 2022 Google 开发者大会，此次峰会以线上+线下和多个分会场联动形式召开，聚焦 Google 在数字创新领域的最新突破，以及 Google 的技术、产品和洞见如何赋能中国开发者扬帆出海，智链全球。

大会开幕式上，Google 大中华区总裁陈俊廷表示，面对当下复杂的全球环境和深刻变化，科技，不再仅限于解决问题，更是在帮助他人，创造美好。越来越多的工程师使用科技和数字化力量来整合信息，应对变化。这一过程中，Google 一直努力为本地开发者和合作伙伴提供持续的支持，并和他们一起打造面向当今和未来的产品与服务，共码未来，Code for better 。

“共码未来” ，助力赋能开发者

在中国开发者和创业企业的全球化进程中，Google 提供从产品、技术到本地化等全方位支持，覆盖全生命周期的服务生态。为帮助中国出海创企打造 “内功”，Google 推出谷歌出海创业加速器项目，汇集了中国头部出海企业创业者、投资人、各领域专家及负责人，提供开源技术、市场、策略、团队建设等多方位支持。通过覆盖全球 29 亿用户的产品和平台，Google 全产品链条的服务支持中国开发者探索全球蓝海机遇。

依托于 Google 的 Android 生态和广告产品矩阵，Google 的 OEM 合作伙伴在海外新兴市场收获显著增长，并赋能更多移动应用和 H5 游戏开发者在新市场和新模式中发现机会。技术领域，部分中国开发者和合作伙伴已将 Google 技术应用到产品升级，如跨境家居电商 Aosom 使用 Google 最新推出的 Immersive Stream XR 技术，为用户搭建更智能的产品体验。

推进人才培养也是 Google 持续帮助开发者共同发展的另一重要环节。Google 一直致力于推动计算机开源技术的启蒙和普及，截至 2021 年，Google 面向青少年的在线师资训练班累计已有来自 600 余所高校及近 1900 所中小学参与。2020 年，Google 在中国推出的免费数字营销人才培训项目入选教育部 2022 年学生人才培养与就业支持项目，首批申报院校中，中西部院校占比超 50%。

Google 艺术与文化 “观妙悦色” 小程序上线

Google 也一直致力向全世界推广中国博大精深的文化艺术。近日，Google 艺术与文化携手 10 家中国合作伙伴开展了艺术互动实验项目。通过微信小程序 “观妙悦色”，用户可以自定义调色板为 17 件来自中国的代表性作品填色，并在完成后分享给朋友和家人，以全新的视角走进绚丽多姿的中国艺术瑰宝，感受科技赋能艺术之美。

“观妙悦色” 小程序内的 17 件代表性作品涵盖历史文物和古迹、手工艺品、现代艺术作品等多个类别，其中来自乌镇的水阁线图、司马台长城的夏季景色线图和 iPanda 熊猫频道的 “国宝” 底片，将中国文化和艺术的美通过数字化方式传递给本地和全球用户。

本次大会的合作伙伴论坛环节，40+媒体和多位行业 KOF、本地开发者及 Google 合作伙伴嘉宾出席与会，围绕构建多样化游戏生态，更丰富的用户场景等主题展开精彩演讲，为本地开发者提供深入的观点洞察和专业支持。大会还包含多位技术专家对 Google Cloud、Android、Google Maps、ML 等产品和技术的介绍和解析。展望未来，Google 表示，将继续与中国开发者和合作伙伴加强交流，通过提供全方位的综合支持，助力更多本地开发者制胜全球，Code for better future。