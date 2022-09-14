标致已正式确认 308 及其分支 308 SW 的全电动版本。这对二人组将于 2023 年年中上市，并且正如预期的那样，将配备新的电动机。

迄今为止，该车型在市场上的电动车型是 308 和 308 SW 插电式混合动力车。长期以来，人们一直期望引入全电动对应物。现在是官方确认 – 装饰有许多技术细节。基于 EMP2 平台的 BEV 车型将配备我们已经报道过的新型 115 kW 电动机。同样在船上——正如提前泄露的——是新一代电池。但是，让我们一步一步来。

让我们先看看电动机：它从 100 kW 增加到 115 kW，而最大扭矩保持在 260 Nm。标致承诺 “立即响应” 和无振动。正如预期的那样，驱动功率仍然落后于 308 插电式混合动力车（132 或 162 kW）的系统功率。e-308 将作为前轮驱动汽车推出，类似于基于 e-CMP 或 EMP2 的知名电动汽车。

具有 51 kWh 可用容量的新型 54 kWh 电池现在基于 NMC811 电池，并且根据设备的不同，WLTP 范围应超过 400 公里。相比之下，标致迄今为止一直在使用 50 kWh（其中大约 45 kWh 可用）。新型 e-308 的电气系统继续在 400 伏电压下运行。出厂时安装了一个 11 kW 的三相车载充电器。标致表示，在公共 100 kW 充电站，车辆可在 25 分钟内从 20% 充电至 80%。这对于熟悉的车位也是可能的。

Stellantis 子公司强调两种新 BEV 型号的效率。根据制造商的说法，前端和车身底部已针对空气动力学进行了优化，轮胎（A 级）的摩擦损失已减少，车辆的重量已得到优化。结合新一代发动机和电池，这将导致每百公里的平均耗电量仅为 12.7 千瓦时。因此，标致将不得不在第一次更长的测试中对照这个标记来衡量自己。

这两款电动 308 将在设备型号 Allure 和 GT 中提供 – 稍后将进行详细区分。对于所有型号，客户将能够在三种驾驶模式（Eco、Normal、Sport）之间进行选择，并通过 “制动” 模式进行恢复。船上还将配备最新一代驾驶舱（“i-Cockpit”），其中包括紧凑型加热方向盘、数字平视显示器和中央 10 英寸触摸屏。此外，制造商还宣布推出最新的连接、信息娱乐和内部处理技术。

设计更改很少，BEV 型号与插电式混合动力车的外观大致匹配。有一个例外：根据标致的说法，为电动版开发了特殊的 18 英寸铝制轮毂，以提高效率。标致尚未对价格发表评论，但宣布 e-308 将在某些国家/地区完全在线购买。

报告的数据当然对其他 Stellantis 品牌也很有趣。例如，欧宝 Astra-e 和 DS4 E-Tense 可能也将配备这个新版本的 BEV 驱动。目前尚不清楚从基于 e-CMP 的小型车到 EMP2 小巴的现有车型是否也将很快获得改进的驱动系统。