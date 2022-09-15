根据 CINNO Research 发布的数据，7 月中国大陆市场智能手机销量约为 2210 万台，较 6 月销量环比下降 4.8%，同比下降 17.7%，环比、同比双降，终端市场需求持续低迷，创下 2015 年以来最差的 7 月单月销量。

2022 年全球通货膨胀仍然维持高位，经济下行，产业链与供应链受到了严重的冲击，消费端与需求端萎靡不振，导致 7 月智能手机市场依然在低位煎熬。

各省市均有疫情爆发，加上管控措施，仍然严重影响社会经济活动，遇上通货膨胀等外围大环境影响，经济下行态势明显，市场消费端需求持续疲软。

7 月受消费市场持续低迷影响，国内智能机市场除苹果外，主流国产安卓品牌同比均呈现负增长，其中 vivo/OPPO 跌幅显著，同比分别下降 34.7% 和 33.3%，荣耀、小米同比分别下降 12.1% 和 17.5%，苹果得益于 iPhone 13 系列持续强劲的市场表现，Top5 品牌销量同比唯一正增长。

从销量环比情况来看，7 月 OPPO 智能机销量环比增长 4.1%，重回国内第一；荣耀销量排名第二，环比微跌 0.4%；vivo 销量排名第三，环比增长 6.8%；小米和苹果分别排名第四和第五，销量环比分别下跌 21.8% 和 19.6%，主要因小米和苹果受惠于 618 降价促销带动 6 月销量基数较高。

CINNO Research 观察，虽然上游核心零部件紧缺状况得到缓解，国内 Top 5 厂商已经积极调整库存水位到合理水平，但是面对市场需求端的持续下降，在芯片、外观设计、功能等方面没有突破性设计的当下，各大国产手机品牌均面临严重的挑战，而苹果凭借着品牌优势，预计 iPhone 14 系列仍然会延续 iPhone 13 系列的势头，在整体低迷的手机市场成为唯一亮点所在。