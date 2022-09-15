最近启动的欧盟项目 Gigagreen 旨在开发用于生产电动汽车锂离子电池的可持续工艺。作为该项目的一部分，来自八个欧洲国家的 16 个合作伙伴正致力于创建 “未来的超级工厂”。

Gigagreen 财团将合作四年，在此期间它将获得近 470 万欧元的欧盟资金。合作伙伴的重点是电池和电极组件的生产流程——这些将使用所谓的制造设计 (DtM) 方法等进一步开发。DtM 代表一种设计严格服从于制造限制的方法。

Gigagreen 还力求将环境影响降至最低，并尽可能降低能耗。还应从一开始就考虑电池和电极组件的拆卸和回收。这些需求与盈利能力、安全性、数字化和高科技目标相结合。当然，未来的超级工厂也应该易于扩展和自动化。

“简而言之，GIGAGREEN 将成为欧盟电池制造业的转折点，因为它的成果将有助于当前处理方法之间的平稳过渡：手动、孤立、反复试验和不灵活，” 项目启动时的声明说。预计结果将从 2026 年开始在实践中迅速应用——最初考虑湿法涂层工艺，但也为干法涂层工艺奠定基础。

Gigagreen 的财团领导者是都灵理工大学，其他参与者是 ABEE、Solvionic、Leclanche、Nanomakers、帕尔马大学、巴伦西亚理工大学、Sintef、Inegi Porto、CIC energiGUNE、Arlanxeo、Alphanov、Manz Italy、Sustainable Innovations、 Cetim 技术中心和庄信万丰。

根据 Sustainable Innovations 发布的信息，目前欧洲电池总产能达到 26 GWh，预计到 2029 年将增加到 500 GWh，包括所有已宣布的公私和纯私人项目。这将使欧洲获得 19% 的市场份额，而今天为 6%。