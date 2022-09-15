根据 IDC 最新发布的《中国 PC 市场月度销量跟踪报告》，在开学季和 818 电商节的促进下，PC 消费市场 8 月销量为 269 万台，同比上升 10.2%。反观商用市场，受到国内疫情影响所导致的需求疲软，其中中小企业市场销量为 115 万台，同比下降 15.2%；大客户市场销量为 112 万台，同比下降 18.6%。商用 PC 市场销售面临着不小的压力。PC 市场 8 月销量为 497 万台，同比下降 4.1%。

开学季助力， 8 月笔记本消费市场增长迅速

受到国内各地疫情的影响，与上班族居家办公相同，各年龄层的学生群体，获取知识的来源也从课堂转变为线上网课形式。作为重要的学习工具，消费笔记本市场如冬日艳阳，在众多电子产品中逆势而起，并且在 PC 消费市场中渐渐显示出它独有的魅力。特别是在学生市场中，超轻薄笔记本凭借着其便携性和高颜值的外观收获更多女学生的青睐；而搭载高端独立显卡的高性能笔记本，满足学生党们线上网课的同时，也满足了课后的娱乐影音需求，从而受到广大学生的热爱。在开学季来临的促进下，8 月份消费市场笔记本销量为 225 万台，同比上升 18.4%。渠道方面，在 818 电商节的助力下，8 月份消费笔记本市场电商渠道占比达到 64.0%。

“专精特新” 引领中小企业采购趋势

为促进中小企业专精特新发展，推动转型升级，工信部将具有 “专业化、精细化、特色化、新颖化” 特征的中小企业定义为专精特新。并预计在 2025 年实现 100 万家创新中小企业+10 万家专精特新企业+1 万家专精特新小巨人企业的目标。常言道：工欲善其事，必先利其器，PC 设备的持续性且高性能化，也成为各个企业在专精特新路上的重要生产工具；随着专精特新的持续开展，这一举措无疑将推动未来 3 年中小企业的购机趋势。IDC《中国 PC 市场月度销量跟踪报告》显示，预计到 2025 年，中小企业 PC 市场销量将达到 1,481 万台，相比 2022 年提升 11.3%；其中笔记本中小企业市场将达到 757 万台，相比 2022 年提升 22.5%。由此可见国家级 “小巨人” 企业对于 PC 产品的持续性需求将为促进中小企业市场消费起到积极的作用。

大客户市场采购逐步向电商平台倾斜

步入 2022 年以来, 受国际环境复杂多变、国内疫情散发等超预期因素影响，中国 2022 年上半年经济数据显示出巨大的增长压力，其中政府财政收入受到的冲击尤为明显。中国国家统计局 7 月发布数据显示，政府财政收入同比去年下降 10.2%。在巨大的压力下，IDC 预计 2022 年 PC 大客户市场销量同比下降 24.7%。

自疫情爆发以来，我国企业电商化采购领域不断扩展，已由最初的面向企业消费的通用型物资的采购，向专业化、定制化产品及生产资料领域扩展，由最初的以产品采购为主，向企业服务采购领域扩展，由此带动大客户市场逐步向电商化采购倾斜。IDC 预计 2022 年 PC 大客户市场电商平台销量占比将达到 19.4%，在 2025 年将达到 21.3%。伴随数字化技术应用不断深入，大数据、云计算、人工智能、物联网等先进技术的应用，使企业采购的数字化、智能化水平明显提高。

IDC 中国市场分析师许悦认为：由于开学季的到来加之 818 电商节各个电商平台的助力，极大程度的促进了 8 月份消费笔记本市场的增长；而 “专精特新” 下，国家级 “小巨人” 企业对于 PC 产品的持续性需求将为极大程度的促进中小企业市场的消费；随着数字化技术应用的不断深入，大客户市场也将采购方式逐步向电商平台倾斜。