近日，国内图数据库研发商杭州悦数科技有限公司（简称 “杭州悦数”）宣布获得数千万美元的 A 轮融资——由时代资本 (Jeneration Capital) 领投，老股东经纬创投、红点中国、源码资本全部继续加码；华兴资本担任此轮融资独家财务顾问。

据悉，本轮融资将被用来继续投入到分布式图数据库 NebulaGraph 的产品研发项目中，为更多企业打造更稳定高效的数据存储及图计算技术底座。 目前 NebulaGraph 已通过 ISO27001、ISO9001、CMMI3 认证、中国信息通信研究院/中国泰尔实验室图数据库基础能力专项评测及图计算平台基础能力专项评测，并于今年正式加入了关联数据基准委员会（LDBC），参与制定图数据行业标准。与此同时，NebulaGraph 也开启了商业化道路的初探和全球化布局。 为了探索图技术在生产环境中的更多应用场景，NebulaGraph 与业内生态伙伴展开积极合作，通过提供图数据库底座能力给到他们来实现面向终端用户的快速部署落地。该项目被命名为 “同路人计划”，截止到今年 6 月已有 20 余家企业签约加入，发布了包括金融实时反欺诈、期货投研一体化、智能运维平台在内的多个联合解决方案。

作为近十年发展趋势最迅猛的数据库类型，图数据库在处理复杂关系上有着天然优势，在海量数据、多对多的复杂实体联系场景以及与云计算、AI、IoT 等新技术的融合中均有着异常突出的市场表现。时代资本 (Jeneration Capital) 合伙人张自权表示：“作为全球领先的开源图数据库，我们非常认可 NebulaGraph 具有前瞻性的产品定位，云原生和处理海量数据的特性能够满足大型企业日益复杂的数据基础设施需求。我们期待在 CEO 叶小萌的带领下，NebulaGraph 能引领图数据库在更多业务场景中的应用，成为企业必不可少的数据基础设施，支持数据智能产生更加深远的业务价值。”

经纬创投合伙人熊飞表示：“图数据库是数据库发展和应用范围增长最快的领域之一，同时从单机版到分布式是行业必然趋势。NebulaGraph 作为分布式开源的图数据库，已经在微信、美团、小红书、知乎等多家一线互联网公司生产环境上线得到验证，并快速扩展。同时快速在领先金融机构取得商业化突破和落地，获得优秀口碑。 我们很看好公司长期发展，期待公司立足国内、放眼全球，长期成为该领域产品和商业化都领先的全球化产品 。”

红点中国合伙人刘岚表示：“以刚性的风控需求为切入点，图数据库近年在金融等大型行业的应用已经被验证。随着行业发展，越来越多诸如安全、供应链管理、营销推荐等场景进一步在图数据库市场中打开。NebulaGraph 团队凭借优秀的技术和强大的执行力，已经在赛道中脱颖而出，持续落地标杆客户，产品也不断取得突破，开源社区健康成长，红点中国作为老股东持续看好 NebulaGraph 的未来。”

源码资本陈润泽表示：“在伴随杭州悦数一路成长的过程中，我们关注到图数据库行业在发生快速且积极的变化：企业更多地在生产环境中应用图数据库，图数据库越来越多被视为一个独立的基础设施产品，用户更加重视图数据库的性能、成本、易用性和易维护性，这对于杭州悦数而言是重要机遇。 杭州悦数一直致力于在云计算基础设施上开发新一代图数据库产品，坚定拥抱开源和社区，我们相信杭州悦数能成为越来越多企业挖掘数据价值的合作伙伴。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。