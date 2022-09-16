根据 Counterpoint 的全球电动乘用车车型销售跟踪报告，尽管该季度整体市场表现低迷，但中国 2022 年第二季度乘用电动车 (EV) 销量几乎比一年前翻了一番。其中，纯电池电动汽车 (BEV) 占电动汽车总销量的近 78%，其余为插电式混合动力电动汽车 (PHEV)。比亚迪仍然是市场领导者，其次是五菱和特斯拉。在新兴品牌如小鹏、哪吒、零跑、理想、蔚来和赛力斯汽车等顶级玩家之间，竞争十分激烈。
报告要点
- 尽管整体市场低迷，但中国乘用电动汽车 (EV) 在 2022 年第二季度的销量同比几乎翻了一番
- 其中纯电池电动汽车占比 78%，其余均为插电式混合动力电动汽车
- 比亚迪保持市场领先地位，其次是五菱和特斯拉
- 比亚迪本季度在纯电动骑车细分市场同比增长 229%，而插电式混动汽车增长 312%
- 上汽通用五菱合资公司也取得了成功，其五菱宏光 Mini EV 连续 18 个月成为全国最畅销电动汽车
- 由于 4 月和 5 月期间与疫情相关的工厂生产问题限制了其增长，特斯拉的销售额要低得多，同比仅增长 10%
- 政府逐步取消对消费者的补贴，该国对电动汽车生产的双贷政策可能会起到重要作用。