根据 Counterpoint 的全球电动乘用车车型销售跟踪报告，尽管该季度整体市场表现低迷，但中国 2022 年第二季度乘用电动车 (EV) 销量几乎比一年前翻了一番。其中，纯电池电动汽车 (BEV) 占电动汽车总销量的近 78%，其余为插电式混合动力电动汽车 (PHEV)。比亚迪仍然是市场领导者，其次是五菱和特斯拉。在新兴品牌如小鹏、哪吒、零跑、理想、蔚来和赛力斯汽车等顶级玩家之间，竞争十分激烈。

报告要点