近日，全球权威研究机构 Forrester 发布《中国企业区块链平台 2022 年 Q3 报告》（以下简称《报告》），华为云、腾讯云、趣链科技等 6 家厂商位列 “卓越表现者” 位置，蚂蚁链唯一入选领导者象限，在 19 项标准的评估中取得满分（5 分）。

《报告》认为，蚂蚁链在区块链、云原生、物联网和人工智能等领域拥有最佳的技术协同策略，而这些技术为软硬件领域广泛的产品组合奠定了基础。

新冠疫情及地缘政治等因素凸显了全球供应链的脆弱性，企业也因此面临更多不确定的风险。《报告》认为，企业区块链平台供应商能够帮助其客户转变现有业务运营模式，并启用新的业务模式来应对长期变化。

为了给企业决策者及应用开发者选择区块链服务提供参考，《报告》从区块链技术引擎、区块链解决方案、合作伙伴生态系统、商业模型等 31 项标准分析评估了蚂蚁链、华为云、腾讯云、百度等 10 家国内最重要的区块链服务供应商的情况。

其中，领导者象限意味着入围厂商的产研能力强、客户满意度高，有出色的营收能力和清晰的技术战略，是该领域的 “领导者”。

近年来，随着顶层政策和技术成熟度不断提高，国内区块链产业驶入发展快车道。制造业、新能源、物流贸易等实体产业纷纷 “上链” 来改善产业上下游的协作效率。此外，中国区块链厂商高质量成长，亦成为产业发展的重要支撑。

华为、蚂蚁、腾讯等科技巨头，趣链科技、众享比特等专业区块链公司，以及长安链、FISCO BCOS 等开源项目组成了中国区块链厂商的三角格局。他们累计贡献了全球第一的中国区块链专利申请量。

技术和应用的发展也陆续吸引了其他国际研究机构的关注。Gartner 区块链行业首席分析师 Aviva Litan 发表报告称，在中国政府大力倡导科技创新的政策影响下，中国区块链的应用和投入已经超越北美，在世界范围内领先。根据 IDC 研究报告，中国是全球的第二大区块链支出单体，市场规模 2021 年达到 4.68 亿美元。