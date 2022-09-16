随着全新第四代 X-Trail 的区域首发， 日产电动化产品攻势的下一个阶段于今天形成。全球已售出近 700 万辆 X-Trail，使其成为世界上最受欢迎的家庭冒险车之一。对于这个新的迭代，日产借鉴了贯穿前三代 X-Trail 的成熟 DNA：肌肉发达的设计、灵活的实用性和先进的全轮驱动能力。新的 X-Trail 将提供五座和七座配置，为与大家庭或朋友外出的日子提供方便的选择。

由于新的 Alliance CMF-C 平台展示了先进的工程、创新和先进技术，新的 X-Trail 将再次提高跨界车的标准。喜欢冒险的客户将享受新一代 X-Trail 提供的增强动力性能和先进的电气化技术。全新 X-Trail 的外观和内饰都体现了车辆的精神——多才多艺和冒险精神。外观由标志性的日产设计元素突出显示，如浮顶和 V 型运动格栅。前部由醒目的大灯构成，这些大灯似乎模制在前保险杠的车身内，结合了日间行车灯和指示灯，沿着引擎盖的闭合线排列。

从侧面看，前部和后部的肌肉轮拱使 X-Trail 在道路上的存在，而在车门底部，嵌入功能为车门的透明表面带来流动感。C 柱的形状让人想起海豚鳍，为后部带来张力，环绕式灯完成了后部四分之三的外观。从后面看，一条水平线位于安装车牌的上方和下方，而分体式尾灯确保后备箱有一个宽大的光圈。后保险杠下方的银色面板弯曲，体现了 X-Trail 的冒险精神。

主要的空气动力学特性包括前下部饰板中的 “3D” 轮胎导流板、用于控制进入发动机舱的气流的主动式格栅百叶窗、特殊的 A 柱造型、用于管理车辆下方气流的车底罩以及独特的 “气帘” 精确地将气流从 X-Trail 的前部引导到两侧。新款 X-Trail 将是日产欧洲系列中第二款配备该品牌创新的 e-POWER 驱动系统的车型。日产独有的 e-POWER 系统是一种独特的电气化方法，无需充电即可提供 EV 驾驶感觉。

全新 X-Trail 的 e-POWER 系统由高输出电池和动力总成组成，集成可变压缩比汽油发动机、发电机、逆变器和 150kW 前置电动机。这种独特的动力系统意味着车轮的动力仅来自电动机，从而对加速器产生即时的线性响应。为了满足欧洲消费者及其日常驾驶的典型需求，新 X-Trail 对 e-POWER 安装进行了重大升级。日本 Note 中的应用程序采用 1.2 汽油发动机为电池单元充电，最终输出功率为 106 马力。在欧洲，它已升级为 1.5 升可变压缩比涡轮汽油发动机，最终系统功率输出为 150kW（204PS）。

e-POWER 的独特之处在于汽油发动机仅用于发电，而车轮完全由电动机驱动。这意味着发动机可以始终在其最佳范围内运行，从而在城市环境中实现卓越的燃油效率得益于纯电动马达驱动，不会像内燃机或传统混合动力那样出现延迟。即时响应提供令人振奋的高扭矩感觉和敏捷的加速，使超车或并入高速公路更容易，更有信心。

e-POWER 装置设计中不可或缺的是 “线性调谐”，它控制汽油发动机的运行，确保其以相对于道路速度的适当速度旋转，避免传统混合动力车的 “加速” 效应在硬加速下。第二个好处是它带来的改进，确保发动机仅以所需的速度运行，这在城市和郊区条件下通常较低。

除了这些优势之外，e-POWER 驱动系统还保证了安静的驾驶，例如在 40 公里/小时时，车内的声音与竞争对手相比降低了 8 分贝。全新的 X-Trail 配备了下一代 ProPILOT 驾驶辅助系统，在更广泛的环境中提供更强大的驾驶支持。该系统被称为带有 Navi-link 的 ProPILOT，旨在减少驾驶时的疲劳和压力，同时使用起来非常直观。

带有 Navi-link 的 ProPILOT 能够在高速公路的单车道内加速和制动车辆。该系统可以加速车辆以设定的速度巡航，并且可以在繁忙的起停交通中将车辆制动到 0 公里/小时。如果车辆静止时间少于 3 秒并且车前的车辆离开，系统能够自动恢复。

全新的 X-Trail 是日产创新技术的杰作。从 e-POWER 电动动力总成，我们的电动 e-4ORCE 系统具有即时响应和信心，提供明确无误的 EV 驾驶感觉，到所有等级的高级驾驶员辅助系统，再到内饰的灵活性 – 新的 X- Trail 从头开始​​设计和设计，以满足客户非常严格的需求。20 多年来，X-Trail 一直是舒适、便利、安全和自信的代名词。加上直观的技术和坚固的设计，我们相信新的 X-Trail 将模仿前几代产品的成功。