根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2022 年 8 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.22 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 94%，海外市场收入占比为 6%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以 1.56 亿美元的收入位列榜单第 2 名。其中，60.7% 的收入来自中国 iOS 市场，美国市场的收入占 8.8%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和 Sony《Fate/Grand Order》。

2022 年 8 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 66 亿美元，同比下降 12.4%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 19 亿美元，占全球总收入的 28%。日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 17.4%。

本期由动视暴雪和网易联合推出的《暗黑破坏神：不朽》全球收入约 9700 万美元，环比增长 42%，位列榜单第 6 名。该游戏于 7 月 25 日在中国发行，8 月份来自中国 iOS 市场的收入占全球总收入近 61%，其次是美国市场，占 16%。