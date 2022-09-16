近日，咖啡机品牌 xBloom 母公司 TBDx Inc 宣布完成两轮共 1500 万美元融资，其中种子轮由源码资本领投；Pre-A 轮由顺为资本领投，高秉强教授、胡郁博士跟投，源码资本再次超额跟投。本轮融资将用于市场开拓，和研发中心的升级与创新。

TBDx Inc 成立于 2021 年，总部设在美国加利福尼亚州。旗下品牌 xBloom 是全球首创的全自动现磨手冲胶囊咖啡机，致力于通过科技手段重新定义居家咖啡体验。

xBloom 的全自动现磨手冲胶囊咖啡机拥有多个原创独家技术，如 20 档自动调节研磨粗细的磨豆机，每一档调节精度为 18.75 微米，实现高均匀度与低细粉率；冲煮也可分成 10 段，每一段可精准控制水流速度、方向和温度等；首创的 100% 可生物降解咖啡胶囊由甘蔗纤维制成，通过材料创新守护绿色地球。同时，xBloom 希望赋能连锁精品咖啡品牌，如 ONYX、VERVE、SIGHTGLASS 等商家，共同打造多样化的胶囊产品，开发针对每一款咖啡胶囊的冲煮方式，将各个品牌的独特地道风味百分百还原到消费者家中。消费者既可以一键智能操作，也可以通过 App 链接机器和云端，完成精细化的个性设置。

2022 年 xBloom 在美国湾区搭建了首家灌装中心，自建全自动的胶囊灌装生产线。xBloom 的首款产品将于 9 月底在众筹平台 Kickstarter 上线。

TBDx Inx 创始人兼 CEO 徐奇梁，博士毕业于加州大学伯克利分校，拥有 8 年苹果资深产品设计经验，曾经设计和领导过 Apple Pencil、Trackpad 等项目。联合创始人兼 CPO 周锐，博士毕业于美国西北大学，拥有 10 年苹果资深产品设计与研发的管理经验。

徐奇梁博士和周锐博士表示：“TBDx Inc 希望结合科技的突破，创新的商业模式，高阶的审美设计以及环境友好的产品观，为更多消费者带来美好体验。xBloom 现磨手冲咖啡机突破了传统的专利垄断，多段可个性化调节的产品参数可百分百释放咖啡豆原本风味，让消费者在家就可以体验全球各地的门店大师级手冲品质。期待 xBloom 可以引领整个居家咖啡场景体验的全面升级。”

源码资本向桐表示：“咖啡作为一个历史悠久的好品类，消费者对口味和便捷有了越来越高的需求，在家用咖啡机领域，技术的进步能够大幅改善消费者的使用体验。TBDx Inc 团队是资深的咖啡爱好者和难得的消费电子好产品经理，他们对胶囊咖啡机这一产品的重新设计，不仅让家用咖啡的产品质量能够达到精品咖啡店出品的水平，同时好设计+智能化，能够让产品成为消费者家用的日常伴侣。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。