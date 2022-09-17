据英国媒体报道，奥迪的 R8 燃烧跑车将于 2023 年底停产，并在本世纪中期获得电动版本的继任者。这款电动跑车已经在开发中，但尚未最终确定。然而，正如 Autocar 所写的那样，它并不是 R8 的直接新版本：该车型将被赋予一个新名称，并采用全新的设计方向。它将在内卡苏尔姆的 Böllinger Höfe 生产，目前的 R8 以及全电动 e-tron GT 和 RS e-tron GT 车型都是在这里生产的。

根据 Autocar 报告，纯电动 R8 继任者有两种选择平台：大众可扩展系统平台 (SSP) 的运动版，据报道保时捷计划在新一代 Taycan、电动 Panamera 以及保时捷正在为其中置发动机 718 跑车的电动继任者开发新的电动 SUV 或跑车平台。

这两个平台都有优点和缺点。SSP 主要用于轿车和 SUV。所以对于一辆两座跑车，平台必须能够缩小一些。另一方面，保时捷的 718 车型位于 R8 下方，因此这里的平台必须留出向上移动的空间，以便将奥迪的电动跑车与更紧凑的保时捷车型区分开来。

已经有传言称，2019 年奥迪将推出一款电动跑车作为 R8 的继任者。然而，当时据说 Rimac 将提供驱动技术——四个总功率为 700 kW 的电动驱动器和一个带有固体燃料电池的 95 kWh 电池。如果当前的报告是正确的，那么 Rimac 选项可能会被排除在外。

报告称，尽管该车型有了新的定位，但 R8 继任者仍将保留奥迪车型组合中的 “光环定位”——换句话说，它将与其他车型系列分开开发和建造。与当前 R8 的相似之处可能以两门车身概念告终。Autocar 对潜在继任者的渲染图类似于 2018 年在前面展示的 PB18 e-tron 概念车，但看起来更像是一辆传统的中置发动机跑车，其后轮平坦，后轮前有大进气口。

无论奥迪决定使用哪个平台，它都可能会留在内卡苏尔姆的工厂生产。奥迪运动负责人塞巴斯蒂安·格拉姆斯 (Sebastian Grams) 表示：“我们绝对会保持工艺，因为这是使这款车在其他产品组合中独一无二的原因。”“如果我们带来 R8 的继任者，我们将继续努力。这对客户很重要。R8 里有浓浓的爱。”