Stena Recycling 的子公司 Batteryloop 专门连接旧电动汽车电池，它将使用梅赛德斯-奔驰汽车的电池用于在瑞典订购的固定式储能系统。该公司已收到三份将在瑞典安装的 BLESS III 存储系统订单，每个订单容量为 2.8 兆瓦。这将使用梅赛德斯-奔驰电动汽车的退役电池。

第一个储能系统将安装在 Karlshamn Kommun，将稳定当地电网并降低电力峰值。第二系统将前往 Humlestaden。在 Högsbo 的西南部，Ikano Bostad 和 Stena Fastigheter 正在规划一个拥有 3000 套新公寓的新区，存储系统将用于频率交易服务。此外，Batteryloop 将在哈尔姆斯塔德的 Stena Nordic 回收中心安装回收车辆电池的储能系统。这将三个订单中的两个与其他 Stena 子公司联系起来。

Batteryloop 首席执行官 Rasmus Bergström 表示：“我们的储能系统是由汽车行业的重复使用电池制成的，这一事实既节约了资源，又具有气候智能性。” “我们还通过我们自己开发的数字服务平台控制我们的 BLESS 以达到最佳状态。为了成功实现社会电气化并实现目标气候目标，再利用和创新解决方案至关重要。”

Batteryloop 已于 4 月与梅赛德斯-奔驰能源公司签署了框架协议。这使这家瑞典公司可以在 18 个月内获得 40 兆瓦时。