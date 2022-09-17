“瑶光 2025” 战略启动，奇瑞加速向全球科技公司转型

当前，汽车行业已经进入一个全新的时代，新一轮技术革命正在重塑产业格局，每一家车企都身处于新旧赛道转换的关键节点。

为面向新赛道构建技术领先优势，继而智领未来，走向全球，奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理、汽车工程技术研发总院院长高新华博士代表奇瑞，在本次活动上正式启动 “瑶光 2025” 前瞻科技战略。该战略涵盖了火星架构、鲲鹏动力、雄狮科技、银河生态等四大核心领域，奇瑞将以此为基础，全力打造包含平台架构、三电、智能驾驶、智云平台、生态伙伴在内的 13 大核心技术，构建面向新时代的技术创新链。奇瑞 “瑶光实验室” 也在大会上同步启动，进行相关技术的开发与攻关，打造全新汽车生态。

为达成上述目标，未来 5 年，奇瑞计划研发投资 1000+亿，培养研发人才 20000+人，建立 300 个瑶光实验室，支持交叉科学和跨界技术研究。此外，奇瑞还将同步布局包括芜湖、上海、北美、南美、欧洲、中亚六大研发中心，全球一体化管理，全力支持瑶光 2025 计划的实现。奇瑞通过这一大手笔宣告，以技术立企的奇瑞，在全新的战略体系支撑下，必将继续挺立在新时代的潮头。

对此，奇瑞控股集团有限公司党委书记、董事长尹同跃表示：“瑶光 2025” 战略是奇瑞紧扣行业发展脉搏，积极迎合泛中心化需求，创新创业的一次勇敢尝试。它是企业 “科技跃迁” 的重要战略支撑点，也是奇瑞加速向全球科技公司转型的 “冲锋号” 和 “宣言书”，更是奇瑞进阶向上，承载民族品牌向上使命和担当的一次勇敢攀登。

黑科技+概念车集体亮相，奇瑞以创新科技演绎出行之变

“瑶光 2025 奇瑞科技 DAY”，不仅是对前瞻科技的展望与规划，也是对现行技术的一次系统展示。在奇瑞专设的 “新能源”、“黑科技” 等展区，全新智能混动架构、多功能滑板平台、智能飞行座舱、EEA5.0 等诸多在新能源和智能科技领域领先的创新技术逐排陈列，一展奇瑞创新实力。

其中，智能飞行座舱是奇瑞依据对于未来几年新世代用户，对座舱功能需求多维度升级的分析与预判，最新研发的新一代智能座舱。座舱内部采用了奇瑞独创的可变轴距环抱式两座星云座舱布局，座舱轴距可变，当座舱为最大轴距的时候，驾驶员会和后排座位平齐，可以和后排乘员互动，给予用户超越想象的驾乘体验。同时，座舱还采用超大 OLED 屏幕技术，厚度仅 7mm，突破了安装厚度和不能定制化显示图像等技术痛点，可为用户带来更加丰富多彩的智能化驾控体验。

此次大会上，除奇瑞旗下 A3、风云等经典车型，以及瑞虎 7PLUS 新能源、星途 M38T 同台展出外，一款黑科技结晶、承载着未来美好生活愿景的 GENE（基因）概念车也此与公众见面。作为奇瑞理工男对于未来汽车的一次大胆探索，GENE 在设计、体验、生态等多个维度充分、全面的展示了中国自主品牌的原创设计力。特别是将元宇宙与未来汽车进行概念化连接，辅以奇瑞自主研发的银河生态系统，在众多硬核黑科技的加持下，GENE 将以前瞻性的设计理念和满满的未来科技感，引领汽车发展方向的风向标。

汽车节能环保国家工程中心揭牌，奇瑞拓宽技术合作边界

技术是奇瑞的行业立足之本，也是金字招牌，为将招牌擦亮，奇瑞理工男从未停止在技术领域探索的步伐，并不断用互联网思维扩大企业的技术合作边界。

在此次大会上，汽车节能环保国家工程中心正式揭牌成立。全国政协副主席万钢、奇瑞汽车董事长尹同跃共同为中心揭牌，并为技术委员会专家现场颁发聘书。同时，奇瑞汽车副总经理高新华代表奇瑞与包括中科大、南京航空航天、江苏大学等在内国内研究院校签署战略合作协议，推动产学研一体化协同发展，加速汽车行业新技术落地、投产。

根据规划，该中心将充分发挥平台资源整合优势，以前瞻性技术研发为核心，围绕新能源汽车发展 “卡脖子” 技术和 “双碳” 目标展开深度研究，推动行业核心技术破题攻关，打造行业最具影响力和权威性的智库。同时，该中心将与瑶光实验室深度融合，成为技术奇瑞在行业新时代浪潮中抢占发展 “智高点” 的 “源动力”。

随着奇瑞不断开疆拓境，扩围升级，“朋友圈” 也无限拓展。此次大会还邀请了行业资深专家、科技代表，以及生态链合作伙伴等多位嘉宾与会，共话新时代下汽车产业发展之道，助力汽车产业高质量发展。

大道如砥，行而不辍。在 “瑶光 2025” 前瞻科技战略的指引下，奇瑞将以拥抱变局，引领变革的勇气，以拔节生长，戮力奋进的姿态进阶向上，向全球汽车产业展示更加澎湃的中国力量和更加深邃的中国智慧。