恒大汽车在其位于天津市的工厂，为旗下首款新能源汽车 “恒驰 5” 举行量产仪式，恒驰汽车总裁刘永灼等公司高管出席量产仪式。回顾三年多的发展历程，恒驰汽车一开始就全力以赴，努力实现核心技术世界领先、产品品质世界一流的宏伟愿景。在人才、经验、技术等方面并无优势的情况下，恒驰汽车开辟了一条属于自己的造车路。为此，想尽一切办法，引进超两千名国际顶尖科研人才，成立全球研究总院及全球电池研究总院。采用全球一体化研发模式，引入国际先进技术，联手麦格纳、爱达克等世界顶级龙头共同研发车型。目前，恒驰汽车在整车制造、底盘架构、智能网联、动力电池、自动驾驶等领域拥有世界先进的核心技术。

●从德国本特勒收购全球领先、且拥有自主知识产权的新能源汽车 3.0 底盘架构，并联合德国博世、爱达克开发了更适合中国市场的 H-PLATFORM 3.0 极智纯电平台；

●与博世、安波福等联合研发打造智能辅助驾驶技术，已发布恒驰 AVP 自动泊车系统，实现特定场景下的无人驾驶功能；

●联手百度开发恒驰智能网联系统，拥有全球首个宇航级旗舰智能座舱、AI 助理 “小驰”、超算力平台等尖端科技；

●携手博世、大陆、安波福、佛吉亚、宁德时代等近 200 家全球知名供应商，倾力打造世界顶级供应链体系；

●按照工业 4.0 标准，在天津等地建设世界先进的智能制造基地，引进德国西门子、舒勒、库卡等世界领先的生产设备和生产工艺，为恒驰汽车高品质提供保障。

●与原宝马首席设计师 Anders Warming、原奥迪设计总监 Walter De Silva、原奔驰高级设计师 Andre Frey、原日产全球设计主管中村史郎等 15 位世界顶级汽车造型设计大师合作，组建造型设计合作联盟，确保恒驰拥有世界一流造型；

●已获得授权专利 2483 件，在申请专利 3413 件。

这三年零九个月，恒驰汽车克服重重困难、努力向上生长。尤其是去年下半年，面对巨大的经营困难，恒驰汽车全体员工上下一心、努力拼搏、不言放弃，一步一步走到预售、量产阶段。去年 12 月 30 日，恒驰 5 实现首车下线；7 月 6 日，开启全球预售，不到 15 天订单超 3.7 万辆；今天，恒驰 5 正式量产，10 月将开启交付。