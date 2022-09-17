由位于匈牙利的蔚来能源欧洲工厂生产下线的首座换电站正式发运德国，该站发运标志着蔚来将加速欧洲市场能源布局，为欧洲用户提供更加便捷的加电服务。蔚来能源欧洲工厂是蔚来在海外建设的第一座工厂，也是蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。蔚来能源欧洲工厂的主要业务包括换电站制造与售后服务，蔚来欧洲加电业务培训，以及加电产品的研发。

中国驻匈牙利大使馆经商处公使衔参赞刘波，匈牙利外交与对外经济部双边关系国务秘书、国会议员 Tamas Menczer，匈牙利驻上海总领事博岚（Szilard Bolla），匈牙利投资促进署副署长 Rita Szep-Tuske，以及蔚来联合创始人、总裁秦力洪，蔚来能源高级副总裁沈斐，蔚来欧洲副总裁张晖，共同见证蔚来能源欧洲工厂首座换电站发运。

中国驻匈牙利大使馆经商处公使衔参赞刘波提到：蔚来是中国领先的电动汽车制造商之一，在全球拥有业务，在不同的国家拥有研发中心和制造中心。我相信蔚来将继续激发创新，强调自主研发，将世界最先进的智能制造技术和能力带入匈牙利。

匈牙利外交与对外经济部双边关系国务秘书、国会议员 Tamas Menczer 也提到：尽管目前欧洲面临着一些挑战，但匈牙利政府会尽最大的努力保证企业的生产与运营。欢迎蔚来来到匈牙利投资建厂，蔚来换电可以在几分钟内完成，这非常值得称赞，我们将会为蔚来在欧洲接下来的发展提供更多支持。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示：中国和匈牙利的良好外交关系为商业合作提供了坚实的基础，感谢匈牙利政府对蔚来的支持。匈牙利有着特别好的投资环境，蔚来作为一家真正的全球化公司，将匈牙利视为蔚来在欧洲发展的重要一步。

随着蔚来能源欧洲工厂投入运行，它将支持我们到 2025 年累计在海外布局 1000 座换电站；成为蔚来能源欧洲的开创性研发中心，与牛津和硅谷一起开发可持续技术，加速实现净零排放。蔚来凭借多年为中国用户提供创新的加电解决方案的实践经验，将为欧洲用户带来全面的加电服务。

蔚来能源欧洲工厂投入运行，对蔚来进入欧洲市场发展具有里程碑意义，以更高的效率为欧洲市场带来全服务体系，为欧洲的智能电动汽车用户提供更好的加电体验。很高兴与大家一起见证蔚来能源海外布局重要里程碑，感谢大家一直以来对蔚来的支持与陪伴，我们将继续向着 Blue Sky Coming 的愿景前进。