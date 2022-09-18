ABB E-Mobility 正在扩大其在美国的充电站制造能力 该公司已宣布将投资数百万美元在南卡罗来纳州哥伦比亚的一个新工厂。据 ABB E-Mobility 称，从 2023 年起，该设施每年将生产多达 10,000 个充电站，输出功率从 20 千瓦到 180 千瓦不等。ABB E-Mobility 在其位于美国的现有工厂已经为当地公交车制造充电站，其输出功率范围为 150 kW 至 450 kW。

ABB 写道，新工厂将使公司能够 “更快地响应美国市场需求，使其供应链更加高效和本地化，并缩短交货时间”。该工厂预计将创造 100 个新工作岗位。然而，这只是新工厂的一部分动机：哥伦比亚的生产也将符合购买美国法案。具体来说，南卡罗来纳州生产的充电器将符合美国联邦公路管理局 (FHWA) 提出的充电站购买美国法案框架以及国家电动汽车基础设施 (NEVI) 计划的要求，因此有资格在美国即将到来的充电基础设施基建中获利。

ABB E-Mobility North America 副总裁 Bob Stojanovic 将新站点视为该公司如何 “通过高质量和可靠的电动汽车充电解决方案” 在美国推动电动汽车的另一个​​例子。“到 2030 年，美国电动汽车行业的投资需求从未如此强烈，因为预计到 2030 年将有 1800 万辆电动汽车上路。扩大我们在美国的制造业务将使我们能够更好地为客户服务，并帮助推动采用电动汽车从私家车到公共交通和车队，” 斯托亚诺维奇说。

ABB 表示，自 2010 年以来，它已在工厂扩建、运营改进、现代化设备、产品和员工方面投资了 140 亿美元。该公司在美国拥有超过 20,000 名员工，拥有 40 多个制造和分销地点。