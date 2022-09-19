近日，得帆信息正式完成 5000 万元人民币 A+轮融资。本轮融资由中车资本、尚颀资本领投，琥珀资本、要弘创投跟投。华兴 Alpha 长期担任独家财务顾问。

本轮融资将用于持续加大产研投入，从产品侧扩大技术壁垒，赋能 500 强企业复杂场景需求，沉淀龙头企业业务经验，反哺驱动各行业数字化高效转型，尤其是在工业互联网、智能制造、新零售、大数据、金融等多个领域持续保持深化和领先。

得帆信息定位于低代码 PaaS 平台提供商，专注于企业级软件高生产力 PaaS 领域，致力于为全球企业提供一站式应用敏捷和数据集成的数字化解决方案。

得帆联合创始人、CTO 徐翔轩表示：“感恩新老客户的信任与陪伴，随着以 aPaaS + iPaaS 为核心的得帆云低代码 PaaS 平台及原厂（针对客户与伙伴的）服务支持体系的越发成熟，得帆云产品的市场表现力、得帆信息品牌的市场认可度持续攀升，推动了得帆信息保持着稳定发展与高速成长。

当下，得帆信息在持续深耕大型企业客户的同时，正逐步拓展对更多的行业、中腰部客户的覆盖，在这一进程中，得帆信息逐步建构和完善了应用市场体系、生态伙伴体系，通过对客户与伙伴的赋能、互动，帮助客户与伙伴打造更多低代码数字化专家，共同助力企业的数字化转型。

通过本轮融资，得帆信息将持续加码产品研发，构筑更强的产品技术壁垒，适度布局前瞻性技术领域，确保产品的长期领先地位。“重新定义企业软件生产力” 是得帆信息的 Slogan 与 “座右铭”，我们将一如既往地扎扎实实做好产品和服务，保持务实的态度和初衷，以客户为中心，全力以赴助力客户实现数字化战略目标。”

中车资本表示：“得帆是中车资本在制造企业数字化转型和工业互联网领域的一个重要布局，我们非常看好得帆团队扎实的行业经验和技术积累，相信得帆不仅仅可以提升企业数字化转型的效率和效果，得帆低代码 PaaS 平台在工业互联网领域也有非常广阔的应用空间，相信未来低代码会成为企业实现数字化转型和工业互联网平台最为重要生产力工具。”

尚颀资本表示：“得帆深扎汽车制造行业，对汽车客户需求有深入的理解，抓住了车企数字化转型的大机遇，产品在新能源车企中也占据了领先地位。得帆在汽车、制造行业龙头中树立口碑后，更是凭着 “低代码 PaaS” 产品的独特性、稳定性、易用性打入了医药、零售、金融等其他行业，展现了产品平台的标准化实力，以及核心团队在营销和客户成功方面的规模化复制能力。”

琥珀资本表示：“作为致力于赋能企业数字化转型的创业公司，得帆帮助数百个大中型头部企业客户高效实现内部数字化业务互联互通，和数字化应用的高效构建，已奠定了其在低代码 PaaS 领域的领导者地位。琥珀资本非常看好得帆 iPaaS 和 aPaaS 的能力和产品组合，及创始团队扎实的技术能力和对业务的深刻理解，相信得帆未来会继续深耕行业，帮助更多企业客户实现数字化转型。”

要弘创投表示：“企业数字化是一个长期的演进过程，行业景气度将长期向好。得帆信息作为低代码 PaaS 领域的行业领导者，长期致力于大中型企业高效的数字化服务，积累了庞大的客户群体，以及对客户业务的深刻理解。得帆创始团队的踏实作风与敬业精神，值得企业客户的信任，也值得要弘创投和专业投资机构的信任。得帆，必将扬帆远航，不断拓展新的行业客户群，助力千万家中国企业成功迈入数字化智能化的高速发展轨道。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。