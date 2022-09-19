SPS 大软包电池系统采用高效液冷板与底盘的一体化设计，半固态大软包电芯直接集成于系统底盘，使系统零部件减少 50%，材料成本降低 33%，体积利用率增加 30% 至 75%。



在体积利用率再创新高的同时，高效液冷板和导热片提供双面液冷，三面传热的高效热交换，电池系统的散热效率提升 4 倍，精准全面的控温让电池系统循环寿命超过 3000 次。

在此基础上，多种材料对大软包电芯形成 6 面防护，配以高效排气通道的设计和热交换能力，SPS 大软包电池系统配置 8 系或更高镍含量的电芯，依然能做到单体电芯的热失控不扩散（NO TP）。

大软包电芯的全极耳和叠片工艺带来更低内阻和更好低温放电表现，液冷板和纳米保温材料均衡电池系统的内部温度，全新的低温快速自加热设计满足 SPS 极寒条件下的正常充电。实验数据显示，-20℃环境中，SPS 系统容量保持 90% 以上，充电时间缩短一半。

与搭载 4680 圆柱电池的车型相比，孚能科技 SPS 的体积利用率高出 12%，拥有 3 倍循环寿命，导热效率提升 60%。

鉴于未来快充充电桩 300-350kW 的功率，SPS 以不同充电倍率大软包电芯，实现了 “充电 10 分钟，续航 400 公里” 的统一配置，满足各类用户的出行和补能需求。

孚能科技 SPS 通过调节电芯厚度让底盘高度在 85mm 到 145mm 灵活调节，搭载不同能量密度的大软包电芯，电池系统容量覆盖 80kWh 到 150kWh，满足各类乘用车的电动化需求。同款底盘、一款电芯满足全系乘用车，为整车企业客户缩短研发周期，并降低采购成本，保障供应稳定。

大软包电池制造与直接回收

在制造端，大软包电芯的投产，将大幅降低产能投资成本和制造流程费用，设备投资减少 50%，厂房面积减少 60%，制造能耗和费用分别降低 35% 和 30%。

值得一提的是，孚能科技历时 10 余年开发和验证了锂电池的直接回收技术，可保留正极材料的晶体结构并再次利用，进一步降低成本和能耗，并将材料利用率提升至 99% 以上。根据美国第三方实验室数据，掺入 25% 直接回收的正极材料制成的电芯与全新正极材料制成的电芯，在性能表现上无明显差异。