近日，微创青光眼手术（Micro-Invasive Glaucoma Surgery, MIGS）领域的创新医疗器械企业 — 海思盖德（苏州）生物医学科技有限公司（简称 “海思盖德”）完成近亿元人民币新一轮融资，本轮融资由德联资本领投，榕泉资本、华汯资本跟投，老股东博远资本和泰福资本持续跟投，歌路资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于推进公司青光眼微创产品 MicroCOGO 和 PassCOGO 的全国临床多中心试验，同时加速其他多管线眼科创新产品的研发、临床申报和生产落地。

海思盖德成立于 2020 年 9 月，目前已成为国内 MIGS 领域产品管线最全的本土企业，公司也是国内首家将新一代 MIGS 产品量产并进入临床试验阶段的创新医疗器械企业。海思盖德团队拥有业内领先的产业化经验和临床资源，汇聚了一批来自美敦力、微创医疗、飞利浦等相关领域公司的精英人才，并与上海五官科医院、北京同仁医院、北京协和医院、广州中山大学附属中山眼科医院、浙大二院眼科中心等国内眼科医院的一线临床专家建立了广泛且密切的合作。

自 2018 年 FDA 批准以 iStent inject 为代表的一系列产品后，新一代 MIGS 步入高速发展期，在过去 4 年间全球共有超过百万青光眼患进行了 MIGS 产品植入，MIGS 已在海外成为主流术式。而目前国内市场上新一代 MIGS 相关产品仅有艾伯维旗下的 XEN。海思盖德作为国内新一代 MIGS 领域的领军企业，瞄准国内巨大且未被满足的临床需求，已经构建完整的产品矩阵，公司所开发的 MicroCOGO 小梁网微支架，是目前国内最小的 III 类植入体。

海思盖德创始人赵鹏博士表示：“国内拥有庞大的青光眼患者人群，作为目前仍然无法治愈的慢性疾病，通过早期发现、合理治疗，绝大多数患者可终生保有视功能。随着国家 “十四五” 全国眼健康规划目标的出台和实施，越来越多的业界同行致力于改善国人的视力健康、提升诊疗水平。其中，新一代创伤更小、更安全、医生学习曲线极低的 MIGS 快速发展，已经在国际上形成重要的发展方向和趋势。海思盖德在该领域的前瞻性布局和全国多中心临床的开展，有望加速惠及国内众多的青光眼患者。”

德联资本李忠宝表示：“中国在近视和白内障领域每年开展近 600 万台微创手术，但在青光眼领域长期缺乏高效、安全、易推广的微创治疗新手段。海思盖德所开发的新一代 MIGS 产品，凭借优良的安全性和有效性大幅拓宽手术适用人群。该类型产品在海外已发展成为主流术式之一，美国每年开展近 30 万台该类别手术。随着 “十四五” 眼健康规划等诸多利好政策出台，国内 MIGS 快速发展，有望成为下一个百万台级手术的细分赛道。

海思盖德团队拥有丰富的产业化经验和临床资源，基于国情开发了多款医生操作简便、覆盖早中晚期的新一代 MIGS 产品。公司在成立不到两年的时间内，克服疫情的严峻挑战，在国内首次将本土新一代 MIGS 产品推进至临床阶段，并获得了国内诸多顶尖眼科临床专家的认可，展现了极强的执行力和产品力。我们期待公司持续为中国青光眼患者提供更多创新的诊疗产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。