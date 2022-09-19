9 月，全国各大高校已陆续开学，迎来了 2022 年新生。哈啰值此开学季对外发布 2022 高校骑行趣味榜单。上海交通大学、电子科技大学、西安航空学院、广西大学、天津大学、西北工业大学等高校上榜。2022 年截至目前，哈啰全国高校通过共享单车骑行已减少碳排放 7497 吨，相当于 24481 棵树碳减排量，目前哈啰累计服务校园数量超 1500 家。

该榜单包含熬夜达人榜、真的早起榜、减碳超人榜、骑行星座排行榜、哈骑士荣誉榜等内容。哈啰大数据显示，9 月开学季骑行频次最多的高校为天津工业大学，平均每分钟骑行 25 次。西安航空学院阎良校区男生骑行占比超过 83%，而广西医科大学玉林校区女生骑行占比超过 82%。今年天秤座最爱骑车，在十二星座中排名第一；而白羊座则排名最后一名，与天秤座骑行订单数量相差 36%。本次榜单还设立了骑行里程前十的学生排名；其中第一名是来自南京仙林大学城的周同学，骑行总距离达 4048 公里，平均每日骑行 16 公里左右；此外榜上这 10 位同学均可获得由哈啰骑行提供的校园学期卡一张。

2022 年高校骑行趣味榜单

哈啰校园运营负责人丁锐表示：” 高校趣味榜单给高校学生的开学季带来了一抹新鲜色彩。新学期我们会为广大校园师生提供更便利、更舒适的骑行体验，所有在哈啰学生中心认证过的新同学均可享受 7 天免费骑的福利。同时，欢迎大家趁着开学季多骑车打卡拍照，定格美丽青春。”

某高校网红打卡景点