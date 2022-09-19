向电动汽车的过渡不仅限于汽车，今天本田宣布了一项涉及电动摩托车的雄心勃勃的计划。到 2025 年，这家日本巨头将在全球推出 10 辆或更多电动摩托车。作为世界上最大的摩托车制造商，它认为自己有责任引领实现碳中和。

本田表示，其摩托车业务每年为其 3000 万客户中的近三分之二提供服务。这是很多自行车，它看到电动自行车的市场正在增长。考虑到这一点，它将继续推动电气化，同时减少其内燃机模型的二氧化碳排放。

这家日本品牌将计划中的车型分为三个子类别。它们包括时速不超过 25 公里/小时（15.5 英里/小时）的电动自行车、时速可达 50 公里/小时（31 英里/小时）的电动轻便摩托车和时速可达 50 公里以上的电动汽车（想想传统摩托车）。美国、日本和欧洲将获得三款全尺寸电动车和一款专为儿童设计的小型电动车。

在全球范围内，新的电动助力车和自行车车型最早将于今年年底上市。特别是在日本，本田计划在 2025 年底之前推出两款新的通勤电动汽车。它表示固态电池可能是其电动摩托车系列的有效选择，并且跨电动汽车的高水平软件兼容性可以 “解锁” 摩托车的未来。”

最终，它认为标准化电池更换技术也可能对该细分市场大有裨益，但它并没有把所有鸡蛋都放在那个篮子里。带有不可更换电池的电动摩托车也即将问世，其商务自行车系列中的一些型号已经推出。

它希望在 2024 年量产 EV 摩托车，使用软件通过连接来丰富骑行质量。它预见了您的自行车可以根据续航里程和充电位置提供最佳路线指导的未来。它还认为该产品可以提供安全的骑行指导和售后服务支持。