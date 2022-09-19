开发世界上第一辆太阳能汽车的高科技公司光年今天宣布，Lightyear 0 光年 0 将成为世界上最符合空气动力学的量产汽车，其阻力系数为 0.175 (Cd)，创历史新高。阻力系数越低，汽车就越能有效地利用其能量，从而为驾驶员提供更大的行驶里程并减少对充电的依赖。

在德国斯图加特的一个 FKFS 风洞中，在全球统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 条件下进行了一系列综合测试，确认了这一数字。该公告是在 Lightyear 0 投入生产并成为道路上第一辆太阳能汽车发布的。

为了追求真正的清洁出行，Lightyear 将（能源）效率置于其设计理念的最前沿。Lightyear 0 的能源消耗及其效率取决于三个关键要素：空气动力学、滚动阻力和电机。空气动力学是主要的能源消耗者，随着行驶速度的提高，空气阻力会显着增加。在高速公路上，空气动力学约占总能耗的 60%。电池续航里程是潜在和当前电动汽车驾驶员关注的主要问题之一，因此许多电动汽车制造商不断优化其设计以提高续航里程。

Lightyear 0 通过将空气阻力降至最低的设计来应对挑战，从而实现非常低的阻力系数，同时保持升力及其平衡，以确保驾驶员平稳行驶。一个好的（低）阻力系数意味着一辆更经济的汽车，消耗更少的能量，因此一次充电就可以行驶得更远。阻力系数是使 Lightyear 0 成为市场领先者的整体效率的主要贡献者。

Lightyear 的首席技术官 Arjo van der Ham 说：“我们为这一令人难以置信的成就感到非常自豪。当我们开始开发我们的技术时，我们必须从一张白纸开始，并且 – 通过大量的奉献和辛勤工作 – 我们继续以这样的每一个里程碑突破界限。. 。”

诸如此类的测试不仅仅是为了创造记录；它们对于为 Lightyear 的客户提供最佳太阳能汽车至关重要。在接下来的几个月里，Lightyear 的工程团队将继续通过严格的测试计划，在今年秋天交付世界上第一辆——也是最符合空气动力学的——太阳能汽车。