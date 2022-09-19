根据 Sensor Tower 发布的最新报告，2022 年上半年全球收入 Top 20 直播应用内购总收入达到 8 亿美元，其中 iOS 渠道收入占比为 53.2%，略高于 Google Play。全球移动直播应用下载量在新冠疫情爆发初期得到增长，并于 2020 年达到 5.7 亿。而随着疫情逐渐得到控制，多国出行限制政策放宽，2021 年乃至 2022 年上半年，直播应用下载量开始呈现下降趋势。

以下为详细内容：

全球移动直播应用自 2020 年起连续两年收入得到快速增长，这一方面得益于新冠疫情对于移动用户线上社交的持续刺激，一方面也显示出发行商对于直播应用市场的不断重视与投入。《2022 年移动直播应用市场洞察》将针对上半年全球移动直播应用市场表现与趋势，以及成功案例进行深入介绍与分析。

2021 年全球直播应用收入突破 20 亿美元

全球移动直播应用自 2020 年起连续两年收入增长表现突出，年增长率分别高达 92.2%、21.2%，并在 2021 年成功超过 20 亿美元。2022 年上半年全球收入 Top 20 直播应用内购总收入达到 8 亿美元，其中 iOS 渠道收入占比为 53.2%，略高于 Google Play。

全球移动直播应用下载量在新冠疫情爆发初期得到增长，并于 2020 年达到 5.7 亿。而随着疫情逐渐得到控制，多国出行限制政策放宽，2021 年乃至 2022 年上半年，直播应用下载量开始呈现下降趋势。

数据显示，2022 年上半年全球下载量 Top 20 直播应用共获得 1.7 亿次下载，来自 Google Play 和苹果设备的下载量分别占 79.4%、20.6%。

美国、日本市场直播应用收入贡献最高

美国与日本以 2.7 亿、2.1 亿美元营收成为 2022 年上半年直播应用内购收入最高的两大市场，占比分别为 34.5%、26.2%。

除欧洲与韩国之外，以沙特阿拉伯、土耳其为代表的中东地区在直播应用中的用户支出表现同样值得关注。

下载量方面，印度依然是全球最大直播应用市场，在 2022 年上半年获得 2350 万下载量，美国市场以 1440 万下载量排名第 2。值得一提的是，东南亚直播应用下载量表现突出，印度尼西亚、菲律宾及越南均成功入围 2022 年上半年下载量前十行列。

虚拟直播应用展露营收潜力

欢聚时代发行的直播应用《Bigo Live》自 2020 年起便蝉联年度全球直播应用下载榜榜首。2022 年上半年，该应用继续以 3500 万下载量成为新增用户最多的直播应用。欢聚时代在成功打开直播应用市场之后，继续扩大产品线，顺利将主打社交派对的《Hago》送进直播应用下载榜 Top 20。

游戏直播应用向来在移动直播品类中占有一席之地，2022 年上半年该类产品得到进一步发展，包括《Twitch》、《Omlet》在内共 7 款游戏直播应用入围直播应用下载榜前 20，较 2021 年多出 2 款。《Twitch》更是登顶美日韩三大市场下载榜榜首，足见其全球范围的火热程度。随着游戏直播的流行，《Bigo Live》与《Uplive》等泛直播应用也将 “游戏直播” 添加为应用描述关键词。

收入方面，《Bigo Live》与《Twitch》成功包揽 2022 年上半年收入榜前 2 名。直播打赏充值仍然是该类产品主要应用内收入来源。

近年来复合型直播应用营收表现同样不俗，其中包括带有交友匹配功能的《Tagged》，以及部分视频聊天产品《Azar》、《Coco》等。可以预见这类复合型直播应用将成为主流。

值得一提的是，虚拟直播应用自 2021 年起逐渐进入大众视野，并在日本市场得到追捧，典型应用如《IRIAM》和《REALITY》均成功进入 2022 年上半年直播应用收入榜 Top 20。该类直播应用的成功兴起反映出直播领域更加多元的发展方向。

从各地收入排行榜可以看出，尚未有一款直播应用处于绝对统治地位，出海产品与本土应用仍处于相互竞争的阶段，这也给计划进军直播领域的发行商透露出潜在机遇。