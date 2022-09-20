根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，美国台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降 23% 至 1980 万台。一年前 Chromebook 笔记本电脑市场经历了飞速发展，而如今消费者需求的削弱，从而导致笔记本的出货量下降了 27%。台式出货量继续表现良好，增长 10%，已恢复至疫情前的水平。与此同时，平板电脑的出货量降幅相对温和，下降 4% 至 1090 万台。尽管市场面临经济衰退和高通胀率的威，但商用市场仍具备弹性，出货量在第二季度增长 11%，整个市场避免更大幅度的下跌。

Canalys 的研究分析师 Brian Lynch 表示：“美国台式机和笔记本的出货量已连续四个季度出现下降。尽管如此，与疫情前相比，总体出货量仍然维持在高位。尽管面临各种不利因素，如不断加剧的通货膨胀、教育市场饱和以及近来因中国疫情封锁导致的供应问题等等，但该市场仍然相对健康。消费者研究显示，当前的通货膨胀率处于历史最高位，一旦这种高通胀情况得到控制，那么该细分市场便有可能复苏。商用采购表现强劲，占上一季度全部出货量的一半。到目前为止，该细分市场尚未受到可能出现衰退的困扰。尽管总体宏观经济数据不佳，失业率仍维持在 3.5%，与 20 年来的最低失业率持平。一些公司已经发布了大规模裁员的消息，但招聘人数仍是求职人数的两倍，为商用领域不会在短期内出现严重下滑提供了一些积极信号。”

戴尔继续保持台式机和笔记本厂商的领先地位，充分利用了商用领域的强劲势头，年降幅仅为 3%。由于教育领域已经饱和，Chromebook 笔记本电脑的需求增长乏力，惠普的出货量也不复往昔，同比下降 44%，较近几个季度略有改善，此前厂商出货量下降 60% 以上。联想位居第三，出货量下降 22%。由于中国的封锁政策导致供应受限，苹果的出货量下降了 14%。宏碁出货量下降 17%，跻身前五。

再来看平板电脑市场，由于平板电脑在疫情期间热卖之后，高端市场的需求开始缓慢萎缩，苹果第二季度 iPad 的出货量下降了 12%。亚马逊在低端市场持续取得成功，实现了 10% 的增长。与苹果一样，随着市场对中高端平板电脑的需求减少，三星的销量也出现了小幅下滑。得益于对区域营销的大力投入、与运营商 Verizon 的紧密合作以及亲民的价格，TCL 在平板电脑出货量方面表现最佳，增长率高达 160%。微软位居平板电脑市场第五位，增长幅度较温和，同比增长了 3%，其 Surface 系列平板是替代笔记本电脑的极具竞争力的选项。