近日，菲律宾快速发展的头部电信公司 DITO 电信于八打雁市顺利落成了所规划的两个 DITO 超级核心数据中心之一。

坐落于八打雁市的 DITO 超级核心数据中心符合 Uptime Tier III 设计标准，它将成为菲律宾第一个完成 Uptime Tier III 级认证的数据中心，旨在进一步完善当地数字基础设施硬件，提升数据服务功能。

数据中心的设计提升了网络传输的安全性以及抵御台风、地震等自然灾害的性能，园区所采用的设备也迎合了电信行业日益增长的降低损耗、绿色节能理念意识。

中兴通讯是 DITO 电信超级核心数据中心项目的主要合作伙伴，深度参与了从项目初期的本地流程规范分析、建设方案咨询、到方案深化设计以及项目交付的全过程。

建筑设备监控系统采用中兴通讯 iDCIM 智能管理系统，提升数据中心运行效率，实现绿色节能。动力环境监测系统实时监测数据中心运行参数，为高效节能运维提供数据支撑。

与传统数据中心界面多、工序复杂、工期长的特点相比，DITO 超核数据中心采用中兴通讯微模块方案，实现模块化、标准化、多个模块可并行安装，交付时间缩短 60%，灵活部署满足业务快速上线的需求。

中兴通讯菲律宾分公司总经理万敏表示：“我们可以将 DITO 超级核心数据中心视为身体的心脏，只有一颗安全健康跳动的心脏才能支撑业务。第一，DITO 数据中心采用了业界先进的设计理念， 进行多重保护，真正做到了安全可靠，它也将成为菲律宾第一个完成 Uptime Tier III 级认证的数据中心。二是坚持节能减排，实现了低 PUE 值，并运用了智能化管理系统，对这颗心进行能效管理，真正实现了高效，绿色。最后，交付速度快，DITO 超级核心数据中心，创造了菲律宾数据中心交付的历史。”