哈佛技术开发办公室已向 Adden Energy, Inc. 授予独家技术许可 ，这是一家开发创新固态电池系统的初创公司，用于未来的电动汽车，可在几分钟内充满电。Adden Energy 已完成种子轮融资，融资 515 万美元，由 Primavera Capital Group 领投，Rhapsody Venture Partners 和 MassVentures 参投。

许可证和风险投资将使这家初创公司能够将哈佛的实验室原型扩展到固态锂金属电池的商业部署，这可能为未来的电动汽车提供可靠和快速的充电，帮助它们进入大众市场。由哈佛大学约翰 A. 保尔森工程与应用科学学院 (SEAS) 材料科学副教授李昕博士实验室的研究人员开发，实验室规模的纽扣电池原型已实现快至三倍的电池充电速率分钟，一生中循环超过 10,000 次，结果发表在 Nature 和其他期刊上。它还拥有高能量密度和一定程度的材料稳定性，克服了其他一些锂电池带来的安全挑战。

Adden Energy 于 2021 年由 Li、William Fitzhugh 博士 ’20 和 Luhan Ye 博士 ’22 共同创立，他们作为李博士哈佛实验室的研究生，都为该技术的发展做出了贡献。Fred Hu，PhD ’93，Primavera Capital 的创始人兼董事长，也是 Adden Energy 的创始人。

这家初创公司的目标是将电池扩展到手掌大小的软包电池，然后在未来三到五年内向上升级为全尺寸汽车电池。“如果你想让汽车电气化，固态电池是必经之路，”Adden Energy 的科学顾问李说。“我们着手将这项技术商业化，因为我们确实认为我们的技术与其他固态电池相比是独一无二的。在实验室中，我们已经在电池的使用寿命内实现了 5,000 到 10,000 次充电循环，而现在即使是同类产品中最好的也需要 2,000 到 3,000 次充电循环，而且我们认为扩大我们的电池技术没有任何基本限制。这可能会改变游戏规则。”

Adden Energy 首席执行官 Fitzhugh 指出，2019 年，美国 29% 的二氧化碳排放量来自交通运输。“车队的完全电气化是我们应对气候变化可以采取的最有意义的步骤之一，” 他说。“然而，电动汽车的广泛采用需要能够满足各种消费者需求的电池。例如，37% 的美国人家里没有车库，因此无法在家过夜充电。为了使这一细分市场电气化，电动汽车需要在与内燃机汽车相当的时间充电，基本上就是你目前在加油站所花费的时间。”

哈佛开发的技术，包括固态电池设计和电解质生产方法的核心创新，可能会提供其他关键优势。“通常情况下，其他固态设计中的锂金属阳极会产生枝晶，树枝状的生长物可以逐渐穿透电解质到达阴极。通过新颖的结构和材料设计，我们可以在树突造成损害之前阻止它们的生长，” 现任 Adden Energy 首席技术官的叶说。“因此，该设备可以在较长的使用寿命内保持其高性能。我们最近的研究表明，这个不错的功能也可以在扩大规模时保持。”

“气候变化是世界面临的决定性挑战。加速向清洁能源和零排放交通的过渡比以往任何时候都更加重要，”Fred Hu，他也是大自然保护协会全球董事会的成员。“Adden Energy 的使命是开发尖端电池技术，从而实现电动汽车的大规模采用，并为更绿色、更可持续的全球经济做出贡献。”

Li 的哈佛实验室的固态电池研究进展已获得 Adden Energy 的许可，部分得益于该大学气候变化解决方案基金的资助，该基金支持应对气候变化、向清洁能源过渡以及相关健康的研究和政策举措影响；以及来自哈佛 OTD 的物理科学和工程加速器，该加速器将研究人员最具商业前景的创新推向新的初创公司和行业参与的启动。Li 的实验室还获得了来自马萨诸塞州清洁能源中心 (MassCEC) 催化剂计划、哈佛数据科学计划、哈佛 FAS 院长有前途奖学金竞争基金和美国能源部的资助，以支持固态电池研究。