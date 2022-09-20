近日，镭昱半导体（Raysolve）宣布完成千万美元 Pre-A+轮及 Pre-A++轮融资，分别由韦豪创芯、瑞声科技领投，老股东高榕资本持续加码。所融资金将用于加速镭昱全彩 Micro-LED 微显示芯片的研发迭代、团队扩容，并为即将到来的小规模量产做准备。

镭昱于 2021 年完成种子轮与 Pre-A 轮两轮融资，获源码资本、高榕资本、耀途资本等多家机构投资。至此，在一年时间内镭昱已连续完成多轮融资。与此同时，借助本轮韦豪创芯和瑞声科技的战略投资及产业资源，未来三方将协力发挥产业协同优势，为全球市场提供不同于以往的 Micro-LED 解决方案，助力 AR 产品进入全新维度。

镭昱成立于 2019 年，是一家专注于 Micro-LED 微显示 CMOS 芯片架构设计、工艺和单片式全彩技术研究的高科技企业。公司核心团队源于香港科技大学电子系，拥有多年尖端光芯片设计与制造经验。镭昱自主研发出全球首款单片式全彩 QD Micro-LED 微显示芯片，构建了领先全球的全彩 Micro-LED 显示技术及解决方案，致力于攻破近眼显示技术的核心瓶颈，推动消费级 AR 设备的快速成熟。

韦豪创芯副总经理王振华表示：“半导体市场需求的急速增加以及全球疫情的影响为 AR 产业带来了契机和增长点。镭昱虽成立时间不久，还是一家 “年轻” 企业，但其深厚的技术背景，可称得上是一个资深团队。依托庄博士在第三代半导体和材料研发方面超过十五年的丰富经验，镭昱自主研发的全彩 Micro-LED 微显示芯片将是 AR 产业链中至关重要的一环。我们坚定看好镭昱的技术与研发实力，随着双方的深入合作，未来将依靠镭昱在专业技术领域的领先优势，与韦尔在半导体芯片市场的完善布局，达成高度的产业协同优势，实现优势互补、互利共赢，携手为未来 XR 产品创造更多价值。”

瑞声科技战略发展总监马岩表示：“元宇宙尚在起步阶段，只有当视觉、听觉和触觉完美融合，才能为用户提供更为真实的沉浸体验。瑞声科技拥有成体系的 AR/XR 光学解决方案，可为下游客户提供性能优异的 AR/XR 光学显示模组。我们很高兴能成为镭昱的战略合作伙伴，镭昱独有的全彩 Micro-LED 微显示技术，结合瑞声科技全球领先的晶圆级量产技术以及光学解决方案，可为全球客户带来在外形、图像质量和清晰度等方面性能更优的近眼显示产品，以此更好地满足 AR/XR 等全球可穿戴设备相关市场日益增长的需求，让 AR/XR 行业市场有更多的可能性。“

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。