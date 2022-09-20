Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 8 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

8 月出海手游收入榜

8 月中旬，米哈游《原神》3.0 版本正式上线，随着游戏场景、角色、剧情和活动的更新，本月海外收入维持稳定，蝉联出海手游收入榜冠军。

随着新赛季开启和活动的更新，腾讯《PUBG Mobile》8 月海外收入环比增长 21.2%，排名上升 3 位至收入榜第 2 名，并跻身本期海外收入增长榜第 3 名。截至 2022 年 8 月，该游戏在海外的总收入已突破 36 亿美元，美国、日本和沙特阿拉伯是海外收入最高的市场。

由腾讯和完美世界联合推出的轻科幻开放世界冒险手游《幻塔》，于 8 月 11 日正式登陆海外市场。自上线以来该游戏收入迅速攀升，8 月海外收入突破 4400 万美元，跻身出海手游收入榜第 5 名，并问鼎本期收入增长榜，其中日本市场贡献了约 42% 的海外收入。

得益于 8 月初游戏版本更新和月底第 7 赛季的上线，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》本期海外收入环比增长 29.1%，排名上升 3 位至第 6 名，位列海外收入增长榜第 5 名。自 2019 年 10 月上市以来，该游戏在海外的总收入已突破 15.5 亿美元。

受日服版本 2.5 周年庆典活动的影响，《明日方舟》在日本市场热度不减，在 7 月海外收入环比激增 187% 的基础上，8 月收入再度增长 71%，排名上升 13 位至收入榜第 10 名，并跻身本期收入增长榜第 4 名。

8 月出海手游收入增长榜

8 月上旬，海彼在海外市场正式推出《弹壳特攻队》英文版《Survivor!.io》，凭借欧美卡通画风和独特的 Roguelike 割草玩法，该游戏随即登顶美国、韩国、中国台港澳等多个市场 iOS 手游下载榜，上线不到一个月外海收入逼近 1400 万美元，跃居本期出海手游收入增长榜第 2 名。

8 月 26 日，冰川网络旗下放置卡牌手游《X-HERO》将游戏 icon 更换为 “Doge” 狗头，并增加拯救狗狗的超休闲游戏迷你玩法，空降美国、巴西、印度尼西亚等多个市场 iOS 下载榜榜首，8 月海外收入环比增加近 1 倍，入围本期出海手游收入增长榜第 6 名。

来自 Sky Entertainment 的东方元宇宙 MMO 新游《时之约》，于 8 月初登陆中国台港澳以及新加坡和马来西亚市场，凭借独特的题材、明星代言和广告投放，该游戏跻身本期出海手游收入增长榜第 8 名。

海彼于 7 月下旬推出的另一款全新动作射击手游《Kinja Run》，将跑酷、Roguelike+RPG 等多种玩法进行融合，迅速获得市场认可，本期海外收入环比激增 7.5 倍，入围收入增长榜第 9 名。

MergeGames 于 6 月初推出的女性题材合成手游《Gossip Harbor》，将合成玩法融入曲折的游戏剧情，8 月海外收入是 7 月的 4 倍之多，位列收入增长榜第 12 名。

此外，祖龙娱乐《以闪亮之名》、完美世界《天龙八部 2》港台版以及易幻网络《终末阵线》日文版 (クァンタムマキ) 等多款出海新游入围本期收入增长榜。

8 月出海手游下载榜

Wonder Group 旗下超休闲解谜手游《Save the Doge》，本期在海外市场获得超过 1500 万次下载，达到 7 月下载量的 3.7 倍，登顶出海手游下载榜。

河马游戏旗下超休闲手游《Snake Lite》，8 月下载量环比提升 30.7%，排名上升至榜单第 2 名。

完美世界《幻塔》自 8 月 11 日登陆海外市场以来，下载量已达到 855 万次，成功入围本期出海手游下载榜第 4 名。

来自海彼的新游《Survivor!.io》本月海外下载量突破 850 万次，跻身 8 月出海手游下载榜第 5 名，其中 40% 的下载量来自美国市场。

首次入围本期下载榜 Top30 的出海手游还包括 31 Dress up Games《Bored Ape Creator – NFT Art》、六次方《Mutant Run》、冰川网络《X-HERO》、Potato Games Studio《Dancing Hair – Music Race 3D》以及 BigPanda Studios《Sort Em All》。