印度保险科技 SaaS 初创公司 Zopper 于近日宣布，已经完成了一笔 7500 万美元的C 轮融资。这轮融资由 Creaegis 领投，并得到了 ICICI Venture、Bessemer Venture Partners、以及现有投资者 Blume Ventures 的参投。

目前，Zopper 的融资总额已经达到了 9600 万美元左右，这其中包括于 15 年从老虎基金和 Nirvana Ventures Advisors 处获得的 2000 万美元 B 轮融资。

针对本次新融资的用途，Zopper 表示将进一步开发其 SaaS 平台，加强公司在数据分析技术、团队建设、企业增长（通过并购交易）、以及全球化发展方面的能力。

Zopper 成立于 2011 年，起初主要通过其 PoS 系统为零售商和中小型企业提供发票和支付服务。到了 2018 年，这一业务被沃尔玛旗下的线上支付平台 PhonePe 收购（该公司表示 PhonePe 从持有过 Zopper 的股份，仅限于业务收购）。在出售这一业务后，Zopper 的两位联合创始人在随后也独立于 PhonePe 并通过 “Zopper” 的品牌名称开始了一项新的业务线——即提供一个能够连接保险公司/银行与第三方分销平台的 API 平台。而作为这个 API 平台的具体体现，Zopper 的客户由此可以获得保单签发、保单管理、索赔管理、监管报告、潜在客户管理、活动管理等一系列的功能。

据悉，Zopper 的业务现已覆盖到了当地的 1200 多个地区，并已同包括亚马逊、Ola、日立、小米等在内的 150 多家相关企业展开了合作。Zopper 表示，在过去 18 个月里，公司一直在实现盈利，并于 22 年财年内实现了 7 亿卢比的收入，同时处理了 34 亿卢比的总保费。该公司透露，其当下的目标是到 23 年财年末实现 20 亿卢比的收入，并希望在本财年末处理 100 亿卢比的总保费。

此外，就下一阶段的发展规划而言，Zopper 称，公司目前正从保险索赔和分销业务线中寻找收购。在未来一年内，Zopper 计划寻求至少两笔收购，以帮助提高自身的利润率。另一方面，该公司也指出，接下来公司也正寻求先突破独角兽估值（本次融资后的估值并没有透露），并在大约 5 年内尝试 IPO。