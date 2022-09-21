科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在。9 月 21 日上午 8:45-10:00，第二届 BEYOND 国际科技创新博览会（以下简称 “BEYOND Expo 2022”）开幕式于在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。

围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题——“What’s Next？”，组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主，世界顶尖科学家协会主席，中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ；中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选；西湖大学校长，中国科学院院士施一公；宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群；高瓴创始人张磊；默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博；滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙，就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享了真知灼见，一同畅谈全球的科技创新未来。

在开幕式的主题演讲中，默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博分享了人工智能和生物医药领域方面的一些观点，并简单介绍了默克中国在人工智能赋能医药健康方面的一些成就。

首先，安高博表示，对于默克来说，人工智能是一项十分重要的技术。他指出，这一技术在默克的日常业务运营和研发领域中均有应用，因为默克在医药健康、生命科学、电子科技三大业务领域广阔的产品线与人工智能所带来的协同增效效益相得益彰。默克对自然科学的执著探索在人工智能的加持下也变得事半功倍，而生物学正在与化学、人工智能和材料科学等工程科学也在不断融合。

安高博进一步表示，人工智能有潜力成为新一代药品和治疗解决方案开发的加速器。默克的科学家们也充分认识到了人工智能在药物研发临床前期数据分析、生物标志物确定等领域的重大潜力，已经把人工智能的应用作为数字化战略的重要组成部分，充分发挥其在药物研发，特别是化合物优化、分子和化合物测试、处理等方面的优势。并且，默克也将人工智能的进展运用于成千上万的药物化合物筛选，借助人工智能和学习和数据处理能力，我们帮助所服务的客户和合作伙伴在药物研发和生产制程的优化方面节约了大量时间。

此外，他也介绍称，在电子科技业务领域，默克积极致力于现有计算机体系结构的创新。借助在半导体领域的创新材料，默克成为医药健康领域人工智能革命的重要推动者，并同时也在非常广泛的领域运用人工智能技术并不断扩大应用范畴，与众多企业达成了合作伙伴关系。

最后，安高博也强调称，默克相信，人工智能有望广泛重塑医学，并改善临床医生，特别是患者的体验。“在默克，我们对人工智能的力量充满信心，我们相信它将有助于创造辉煌的未来。”

以下为演讲全文：

大家好，我是默克中国总裁、默克中国电子科技中国区董事总经理安高博。感谢 BEYOND 国际科技创新博览会的邀请让我能够与大家在这样一个全新的元宇宙空间见面。很荣幸在这里与大家分享一些关于人工智能和生物医药领域的观点，并向大家介绍默克中国在人工智能赋能医药健康方面的一些令人欣慰的成就。

默克是全球领先的科技公司，人工智能在默克的日常业务运营和研发领域中均有应用。对于默克而言，人工智能是我们的不二之选，因为默克在医药健康、生命科学、电子科技三大业务领域广阔的产品线与人工智能所带来的协同增效效益相得益彰。默克对自然科学的执著探索在人工智能的加持下变得事半功倍，生物学正在与化学、人工智能和材料科学等工程科学融合。凭借对这些科学和学科的融会贯通，默克成为了业界可靠的合作伙伴。

人工智能有潜力成为新一代药品和治疗解决方案开发的加速器。这让更多个性化和靶向治疗方案成为可能，并将进一步提高患者的治疗效率和可及性，是非常令人期待的。默克的科学家们充分认识到了人工智能在药物研发临床前期数据分析、生物标志物确定等领域的重大潜力。我们把人工智能的应用作为数字化战略的重要组成部分，充分发挥其在药物研发，特别是化合物优化、分子和化合物测试、处理等方面的优势。我们不仅将人工智能运用于研发过程，默克的生命科学业务也将它用于合作伙伴的研发和生产过程。我们通过提供创新材料、设备和人工智能加持的技术解决方案，全面服务于生物医药研发的各个环节。默克将人工智能的进展运用于成千上万的药物化合物筛选，借助人工智能和学习和数据处理能力，我们帮助所服务的客户和合作伙伴在药物研发和生产制程的优化方面节约了大量时间。

作为默克业务矩阵增长迅速的一部分，在我们的电子科技业务领域，默克积极致力于现有计算机体系结构的创新。借助在半导体领域的创新材料，我们成为医药健康领域人工智能革命的重要推动者。我们为神经形态晶片和量子计算提供关键材料。在中国，我们向 100 多家芯片制造商提供 150 多种关键材料和产品，服务涵盖晶片制造和封装的全过程。在电子科技领域，我们将对在华投资进行倍增，即到 2025 年前，再投入 10 亿元人民币（约 1300 万欧元）专注于芯片制造产业。在全球范围内，默克集团在 2025 年前将在同一领域投入 30 亿欧元。

在默克，我们早就开始在非常广泛的领域运用人工智能技术并不断扩大应用范畴。默克与法国 Iktos 公司合作，运用人工智能为基础的活性成分研究加速药物研发，通过虚拟新型分子自主设计等新技术开发适用于一些疾病的新疗法。在中国，默克与 Insilico 公司达成合作，通过开创性的 “Chemistry42” 的人工智能平台，加速小分子的开发工作。通过与领先行业企业、知名科研机构和高校的合作，默克建立了名为 KEEN 的创新平台。在这个平台下开发了一系列人工智能应用。其中就包括自优化生产单元。同时，默克在自身的生产过程中也在人工智能方面有所投入。目前，默克与西门子公司合作的一个试点项目正在运行中。

众所周知，生物医学的范围非常广泛，涉及各种医学研究学科，如遗传学流行病学，临床流行病学，临床病毒学和医学微生物学。自然科学和工程科学正在快速融合，让我们能够更好地了解人类健康和疾病 – 如解剖学，细胞生物学，生物化学，微生物学，遗传学，分子生物学，免疫学，数学，统计学和生物信息学等领域。所有这些跨学科性需要巨大的数据集，这使得人工智能对生物医学科学和新兴治疗技术的开发非常有帮助。举个例子: 我们的科学家正在积极试验 “芯片上的器官” 解决方案。虽然研究正在从 “体内” 转向 “体外”，但复杂的算法有助于处理产生的大量数据。虽然科学家和人类专有技术仍不可或缺，但人工智能具有迷人的能力，可以在没有直接人类干预的情况下评估大量结果。它可以辅助进行文本挖掘，以患者为中心的信息检索，生物医学文本评价，诊断辅助，临床事件预测和许多其他任务。

默克相信，人工智能有望广泛重塑医学，并改善临床医生，特别是患者的体验。尽管如此，对于我们所有积极应用人工智能的人来说，仍然存在巨大的挑战。其中最大的一个挑战就是在 AI 系统中创建必要的用户信任以及训练数据集的组成方式。这就是为什么默克还积极参与开发适当的管理系统，以负责任和公平的方式使用数据，包括族裔监测。在默克，我们对人工智能的力量充满信心，我们相信它将有助于创造辉煌的未来。