BMW i Ventures 今天宣布，他们对光学人工智能技术公司 Alitheon 进行了 1000 万美元的 A 轮投资。该公司的 FeaturePrint 技术可快速轻松地将物理对象数字化，以进行无可辩驳的识别、验证和追踪，并消除物品的错误识别和误用。BMW i Ventures 之前投资了该公司的种子轮，并与总部位于西雅图的风险投资公司 Imagine Ventures 共同领导这一轮投资。

假冒伪劣产品是一个每年 2.3 万亿美元的问题，并且在全球范围内继续增长。通过使用贴纸、条形码和二维码等添加剂和过时的解决方案来识别物品，公司将自己置于失去可追溯性和面临假冒产品的高风险中。Alitheon 的专利 FeaturePrint 技术为物品创造了指纹对人的作用——一种不需要对物品进行任何更改的独一无二的唯一标识符。通过使用标准的现成相机捕获物品的图像，FeaturePrint Optical AI“看到” 物品的微小表面细节并将其渲染到其独特的轮廓中。因此，这可以在数以百万计的同类产品中进行有效识别，确保产品的真实性和出处。

BMW i Ventures 的管理合伙人 Marcus Behrendt 表示：“假冒危机是一个令人担忧的主要原因——不仅是出于经济原因，更在于个人安全。” “Alitheon 的尖端技术和将信任和安全带回供应链的能力是开创性的。参与 Alitheon 的种子基金后，我们看到了团队的成长及其技术的不断增长的潜力，并且很高兴能够领导其 A 轮融资，因为他们将产品推向市场。”

Alitheon 设计的 FeaturePrint 易于使用，不需要任何特殊的硬件投资、对生产线的更改或对项目的物理更改。仅使用标准相机，FeaturePrint 就可以对单个项目进行无可辩驳的身份验证、识别和可追溯性。通过实施 FeaturePrint，可以避免假冒，消除零件错误识别，并最大限度地减少错误的产品使用。FeaturePrint 是连接数字世界和物理世界的缺失环节。

Alitheon 正在解决多个行业的识别、认证和可追溯性挑战，包括汽车、航空航天、收藏品、工业制造、奢侈品、医疗和贵金属。其技术已被多个客户使用，并已整合到全球运营中。借助新资金，Altheon 旨在投资新人才并加快其销售和营销工作，以推动其 FeaturePrint 技术在更多行业的扩展。