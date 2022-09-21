NEUE KLASSE 将于 2025 年起推出，这在汽车行业尚属首次，其装饰件将采用塑料制成，其原材料中含有约 30% 的回收渔网和绳索。这种原材料在世界各地的港口积极采购，以确保它不会最终被丢弃在海中。在独家回收过程中，来自海运业的废料被用于生产适合未来车辆外部和内部的装饰件。由此产生的组件的碳足迹比由传统制造的塑料制成的同类产品低约 25%。

节约资源，减少碳足迹，避免海洋污染

宝马集团正在采用不同的方法将海运业的塑料废料用作汽车零部件的原材料，以节约宝贵的资源并减少 CO2 排放。这种回收形式可以减少对石油基初级塑料的需求，同时抵消海洋污染。

回收的尼龙废料构成了合成纱线的基础，例如，BMW iX 和新 BMW X1 的地板垫就是用这种纱线制成的。这种被称为 ECONYL 的材料是由废弃的渔网、磨损的地板覆盖物和塑料生产中的残余废物制成的。

仅在 BMW 集团：用于生产可见装饰件的海洋塑料废料

在与丹麦公司 PLASTIX 合作开发的一项新计划中，宝马集团将海洋塑料废物的回收利用更进一步。分离后，渔网和绳索经过创新工艺生产塑料颗粒。虽然迄今为止回收的海洋塑料仅以纤维形式用于汽车行业，用于新的车辆部件，但这种回收材料现在也首次适用于注塑工艺。以这种方式制造的组件的原材料可能包含约 30% 的海洋塑料废物。

这为再生塑料创造了额外的应用可能性。使用注塑成型工艺制造的部件是装饰件，从 2025 年起将用于 NEUE KLASSE 车型的外部和内部的不可见和可见区域。总体而言，宝马集团为自己设定了增加比例的目标到 2030 年，用于新车的热塑性塑料中的二次材料的比例将从目前的 20% 左右增加到平均 40%。