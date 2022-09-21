近日，超显微、高精度手术机器人平台企业昂泰微精医疗科技（上海）有限公司（下称 “昂泰微精” 或 “Koutech”）宣布完成数亿元 A 轮融资。本轮融资由启明创投领投，比邻星创投、东久新宜资本、临港蓝湾基金、瑞华控股跟投，天使轮投资人泰福资本继续跟投，生命资本担任独家财务顾问。融资资金将主要用于公司产品研发、团队扩张及 GMP 厂房建设。

近年应用在医疗健康的机器人发展迅猛，但大多聚焦在骨科机器人、腔镜机器人、血管介入机器人以及其他以导航定位为主要功能的机器人，它们的确使医生的视野更为清晰，但在操作端仍然是由人手来完成精细化显微操作。即使放眼国际，显微操作手术机器人领域也仅有意大利公司 Medical Micro Instruments 研发的 Symani 系统、荷兰公司 Microsure 研发的 MUSA 系统获得 CE 认证。昂泰微精后来居上，致力打造首个聚焦全球市场的超显微、高精度手术机器人平台。

昂泰微精的创业受日本著名神经外科医生的启发。在神经外科手术中，尤其在颅底这种神经血管交错复杂且空间狭窄处，由于生理颤抖及精细操作限度，人手很难实现精细化操作，因此也就使得许多涉及精密操作的手术无法完成，形成了所谓的手术禁区。意识到这一痛点后，昂泰微精聚集起日本的顶级光电团队，最终将超显微手术机器人技术落地。

昂泰微精开创性地提供了显微操作的解决方案，既能帮助医生克服手部颤抖带来的影响，又可以大幅降低医生的疲劳和学习曲线，从而提高手术的精度和质量。目前昂泰微精主要研发了三款手术机器人，分别是通用型显微外科机器人、眼科手术机器人、经胃肠镜机器人。其通用型显微机器人，可以覆盖包括耳鼻喉、神经外科、血管外科、整形外科在内的外科领域，辅助现有医疗机器人（如骨科机器人、腔镜机器人、血管介入机器人等）完成其无法完成的对精密度要求较高的术式。

目前，通用型显微外科机器人以及眼科手术机器人已开始准备相关型检文件，预计今年报型检。经胃肠镜机器人，将于明年报型检。

从微创显微技术切入，实现了诸多技术突破，昂泰微精成为了业界第一个实现全程无抖动操作、搭载全球最小 2mm 直径腕式夹钳的机器人公司。无抖动的驱动系统配合精细灵巧的夹钳，可以吻合 0.3mm 直径的毛细血管、淋巴管。这不仅成为拓展术式更大可能性的利器，同时也能帮助医生缩短学习曲线，多方位地解决临床痛点。

天使轮投资人泰福资本总监张一博表示：“技术落到实处，才有增长的可能。昂泰微精是中国市场上第一家完成主从显微操作手术机器人自主研发的企业，但在取得这一技术突破前，我们就看到了这家企业的发展潜力。昂泰微精日本团队很早就攻破了核心底层技术，并在精密加工、组件开发、零部件二次开发和加工上极具优势。我们认为，基于以上技术能力，企业不管在完善现有产品，还是未来创新迭代都将具有不竭动力。”

本轮领投方启明创投执行董事张奥表示：“超显微机器人设计研发极具挑战，且涉及诸多流程。昂泰微精团队非常完善，公司拥有独立自主的知识产权优势，在工艺方面持续积累的 ‘know-how’ 能够保证其产品国际领先，这些要素为企业未来实现国际化、商业化发展提供了良好的基础。我们期待昂泰微精能够成长为超显微、高精度手术机器人领域在中国乃至全球市场的领跑者。”

生命资本董事总经理 Sylvia Siu 表示：“昂泰微精是一家典型的 ‘进窄门，走远路，见微光’ 的企业，在瞄准极具临床价值的蓝海市场后便脚踏实地、耕耘不辍，做难且正确的事。经过十余年的技术沉淀，昂泰微精呈现给大家的是在全世界范围内率先取得突破、占领技术高地的产品，是能够真正拓展手术边界、充分发挥机器人核心价值的产品，是具有极强颠覆性的造福全人类的产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。