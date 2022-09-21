9 月 21 日，微软人工智能和物联网实验室（以下简称 “微软实验室”）三周年庆典以 “因 AI 而来，向新 ‘元’ 航” 为主题在张江人工智能岛隆重举行。上海市浦东新区科技和经济委员会副主任徐敏栩、上海张江（集团）有限公司党委副书记兼总经理陈微微、微软大中华区副总裁兼公共业务部总经理田群喜、索尼半导体科技 (上海) 有限公司开发中心副总裁成田秀之、微软人工智能和物联网实验室总经理祝焕婧等嘉宾出席本次庆典。

上海市浦东新区科技和经济委员会副主任 徐敏栩 上海市浦东新区科技和经济委员会副主任徐敏栩对微软实验室本次庆典活动表示衷心的祝贺，并表示：“微软人工智能和物联网实验室是浦东新区打造国内首批人工智能创新应用先导区的重要载体之一。自落地张江人工智能岛以来，微软实验室充分发挥了 ‘桥梁效应’，并通过生态对接加速将入驻企业的解决方案推向市场。目前，GOI 已发布 3 期共 47 家，微软实验室就是首批 20 家之一。相信未来，微软实验室将引入更多微软前沿技术，用科技赋能合作伙伴，实现大中小企业融通，助力可持续发展。”

微软大中华区副总裁兼公共业务部总经理 田群喜 微软大中华区副总裁兼公共业务部总经理田群喜代表微软公司致辞，他提到：“自 2019 年成立以来，实验室收到了来自医药、制造、零售、城市、金融等各个行业近千家大中小企业及合作伙伴的入驻申请，从中遴选出超 160 家优质企业，为他们提供了基于微软最新的人工智能和物联网的技术支持，包括提供硬件及软件资源、微软 Azure 云服务资源，帮助企业连接微软生态系统并与大中小产业资源实现联动等。”

三年耕耘，硕果累累

实验室始终致力于建设一个开放共享的行业交流平台。截至 2022 年 8 月末，实验室举办了百余场线上线下的技术论坛、行业峰会及合作伙伴发布会等活动，共计吸引近 30,000 人次参加；同时，实地到访实验室的访客近 6,000 人次。

“元” 点，再出发

微软人工智能和物联网实验室总经理祝焕婧发表了题为 “‘元’ 点，再出发” 的演讲，回顾了实验室成立三年来收获的累累硕果，并分享了实验室下一步的计划。

微软人工智能和物联网实验室总经理 祝焕婧 过去三年，微软实验室从张江到全球，已经赋能企业超 160 家；通过技术赋能，助力近 80 个创新成果落地；通过商业赋能，助力近 20 家企业进入微软生态；通过投资赋能，42 家企业获得融资。 展望新一年，微软实验室将重点聚焦四大领域：可持续、Web 3.0、生命健康、自动驾驶，通过加大对这四个领域内企业的技术赋能投入，让微软 AI 和 IoT 的技术为更多的创新企业注入技术动力。 值得一提的是，本次活动以 “因 AI 而来 向新 ‘元’ 航” 作为主题，也显示了张江对元宇宙的关注和探索。今年 6 月，张江数链 (元宇宙) 特色产业园区成为上海市第三批市级特色园区张江集团也发布了 “张江·未来之城 SUPER CITY ” 的构想，首次提出以张江中区 4.1 平方公里为范围，以 “未来交通、未来医疗、未来生活、未来金融、未来制造” 五大超级场景为牵引，搭建十大集成开放式创新平台，打造张江数字孪生 “未来之城” 先导区。

作为全球性、开放性的技术赋能平台，微软实验室始终致力于推动多行业、跨行业的技术赋能与融合。未来，微软实验室将继续扎根数字化解决方案，孕育跨行业交流场景，通过技术赋能衍生商业价值。

张江科学城科技创新服务中心常务副主任雷亚洲、张江集团招商服务中心副主任管凤华、微软物联网生态合作伙伴事业部亚洲区总监尹冰为第五期优秀企业颁发结营证书

浦东新区科经委科技创新和科学普及处副处长魏军娜、张江科投副总经理孙维琴、微软数据科学与人工智能事业部总经理李磊为第六期优秀企业颁发开营证书

大中小企业融通，多领域技术赋能

张江拥有着极具特色的开放创新模式，大中小企业融通发展便是极具代表的生态之一。为更好地构建跨国企业、产业龙头企业与中小创业企业协同创新、融合发展的产业生态，2021 年 11 月，微软实验室与索尼半导体解决方案集团（下称：索尼）共同启动了 “微软索尼合作伙伴赋能计划（Partner Enablement Program）”。该计划旨在招募优秀的本土合作伙伴，基于微软的 Azure AI 和 IoT 技术，以及索尼的智能图像传感器技术，共同打造计算机视觉和视频分析领域的创新解决方案，以绿色技术助力可持续发展数字创新。

索尼半导体科技 (上海) 有限公司开发中心副总裁 成田秀之 该计划启动后的第一阶段，收到了来自各行各业 15 家企业的申请，经过微软实验室和索尼共同的遴选，汉朔科技、长观科技、翼时科技三家企业脱颖而出，得到了微软和索尼的联合技术赋能，并完成了解决方案的测试开发。索尼半导体科技 (上海) 有限公司开发中心副总裁成田秀之表示：“在中国这样一个高速迈向多元化、数字化、智能化的市场，索尼希望能够帮助更多优秀的本土合作伙伴去感知和发现新的商业需求，打造出领先的行业解决方案，全面助力各行各业的智慧升级。”

汉朔科技 AI+产品线负责人 庄艺唐

长观科技 CEO 蒋镇弘

翼时科技创始人 马小丁