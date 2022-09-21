马来西亚餐饮&零售商业务自动化解决方案提供商 StoreHub 日前宣布，已经获得了一笔 1350 万美元的Pre-B 轮融资。据了解，这笔融资由 500 Global 领投，并得到了现有投资者 Vertex Ventures Southeast Asia & India、OSK 等机构的参与。

现阶段，报复式旅行和报复式餐饮的行为正在不断影响着马来西亚消费者的消费习惯。也正因此，餐饮业店主也正在纷纷寻求提高运营收入和客单收入的方法。成立于 2013 年的 StoreHub 则能够通过其基于云平台的 SaaS POS 系统帮助这些商家店主很好地解决这一问题。

据介绍，StoreHub 已通过其平台为马来西亚和东南亚的超 1.5 万家零售及餐饮店提供了付费服务，并扩大了其服务范围。而在过去的一年内，StoreHub 处理了超 1.28 亿笔交易，总交易量超过 72 亿林吉特（约合 15.8 亿美元），较上年增长 40%。此外，StoreHub 也指出，进入该平台的新付费商店也比前一年增长了 5 倍。

另一方面，尽管二季度以来东南亚的初创领域也因科技市场震动和融资寒冬加入了裁员大潮，在过去的半年内，StoreHub 却仍在扩大其团队，招聘了 100 多名新员工以满足不断激增的客户需求。

回到本次融资。针对这笔融资的用途，StoreHub 表示将会把资金用于继续满足客户需求，维系产出效益，并进一步投资于技术创新。