小鹏汽车旗下首款中大型豪华 SUV—小鹏 G9 正式上市，新车共推 6 个版本车型，官方指导售价为 30.99-46.99 万元。新车采用 5 座布局，配备了中控与副驾贯穿的双 14.96 英寸高清智能联体屏、800V 超快充、全场景智能等。

小鹏 G9 为小鹏汽车旗舰车型，定位为超快充全智能 SUV，其 “充电 5min，行驶 200km” 最快充电效率将再次引领行业。小鹏 G9 以强大的超快充能力解决用户续航焦虑，并协同智能驾驶与智能交互的再升维，为用户带来前所未见的智能出行新体验。作为小鹏汽车的全新旗舰产品，G9 兼顾极佳性能表现和品质舒享体验，大五座布局适用于个人及家庭用户，满足多元化高频用车场景。

在机械素养方面，除了轻量化和高刚性车身设计外，小鹏 G9 搭载的智能双腔空悬与电磁主动调节减震器协力配合，使得整车悬架的可调节范围更广，上下行程为 100mm，有 5 种高度可选，在硬件使用与软件调教双维度上无缝配合，从而实现更出色的舒适性和更多的操控乐趣；

小鹏 G9 基于小鹏最先进的产品理念开发设计，将电动化和智能化提高到新的高度，有望成为中大型 SUV 细分市场中集舒适、豪华与领先技术于一身的新标杆车型。