金融资本作为科技创新的重要推动力，也是科技创新生态中不可或缺的一部分。金融资本的出现为市场注入新鲜血液，助力更多初创企业快速成长，实现科技产业的落地与繁荣。目前科技领域新兴技术前景广阔，投资热点掀起了一波又一波高潮。资本与科技创新产业携手并肩，充分发展多元化可持续发展赛道。

在 BEYOND Expo 2022 上，BEYOND 组委会于 9 月 22 日举办国际投融资峰会，来自全球知名投资机构机构人及专家将在 BEYOND 元宇宙汇聚一堂，并围绕多个话题展开讨论。

在 “家族办公室的下一代” 圆桌会议上，RLB Partners（关注精神健康防止儿童虐待等社会问题）创始人 Rochel Leah Bernstein、Regeneration.VC（主要帮助家族办公室进行服饰、食品和气候环境方面的种子轮投资）合伙人 Michael Smith 与 Shorewind Capital（关注清洁能源领域的种子轮投资）创始人 Andrew Rubinstein 带来了精彩分享。

（以防你不了解，简单介绍一下，“家族办公室” 指的是专为超级富有的家庭捉供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展，符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。）

家族办公室如何影响行业？

Andrew Rubinstein：我觉得家族办公室在技术行业起到了很大作用，它有很多投资，有很多基金。投资不仅仅只是为了回报，而是找到那些可能的赢家，所以有很大影响力。但在营销方面不需要做太多努力，因为不需要做外部融资。第二点就是家族名声很重要。家族名声已经在外，家族办公室做很多的投资，其实也是可以给风投公司提供资源。

过去一两年市场氛围有什么变化？

Andrew Rubinstein：我们的家族办公室现在比较注重风险，因为还不了解目前的投资组合价值几何。如果我们要进入种子轮的话，其实它可能会价值有点虚高，有很多家族办公室在一边慢慢观察就好，看看投资组合到底值多少钱。对于我们而言是家族投资的机制载体，我们在 14 个月前启动，现在我们的估值下降了，现在也有很多风投公司不那么积极投入，所以又一次看到有分化的情况。有些人会非常积极主动地投资，觉得现在是好机会，有些人则持观望态度。

Michael Smith 赞同 Rubinstein 的观点，并表示：现在市场反应不一样，这是很大的问题——如何投资，特别是气候技术方面。最近有些气候法案，还有一些政策和监管方面的压力，或者说是一些阻力，如何做得更智能，让管理者能够关注更多机会，现在是有一些亮点的，但也有很多不确定性。风投公司需要能够有长远眼光，看看目前事态的发展。过去几个月的情况非常不稳定，所以我们就要看一下如何做更好的平衡，尤其是投资组合当中，其实每天都有变化，但是现在很激动人心的就是家族办公室的社群当中有很多事情可以做。

Rochel Leah Bernstein：风险规避我也很赞同，但是投资的意愿也很强，所以很多人都希望能够有这样的交易发生，分享各自的关注点。另外一点就是过去两三年新冠疫情方面有很多关于大健康、广告科技、教育、公共卫生方面的投资，我觉得有更多家族办公室都在利用自己的资源以及人脉去解决这些宏观问题，因为每个人都会受到问题影响，比如说上海封城期间有一个同事受到很大的影响，特别心理健康方面受到影响。这一方面投资我很感兴趣，我觉得对于整个人类都是很有影响力的。

如何向上一代人说明现在所做的家庭资金的增长是在创造价值？

Rochel Leah Bernstein：其实我非常尊重家庭传承，但是每一代人变化非常大。之前人们并不关注所谓的社会影响，他们也会关注慈善等等方面的概念，过去 15 年时间里，其实对资本家或者资本主义而言有越来越多的良心概念被引入进来。对一代人来说可能家庭的传承就是要投入慈善，对新一代人来说是在考虑到经济收益的同时又产生正面的社会影响。其实家庭的精神一直在传承，只是用不同形式。我们作为新一代投资者也要向上一代学习，上一代人也需要放开一些手脚能够让新一代尽快接受。

Andrew Rubinstein：就我个人而言，我们只对家庭资金进行投入，所以在投资方面我承担的压力还是有一些的。坦率地说我不会花很多时间思考这个问题。当我醒来后，每天我有各种各样的事情需要处理，我可能会有点时间跟朋友见面、锻炼，其实每天我都非常努力工作，确保做出正确的投资决策。我当然会善待别人尊重他们的价值，所以工作压力还是很大的。

身为父母该如何帮助子女做好传承的准备？

Rochel Leah Bernstein：在我的家庭中，优良传统很重要。我经常去做志愿者，因为我希望让我的孩子能够看到如何回馈社会，做一些他们力所能及的事情，比如每周都会去捐赠食物，所以让他们知道在社区当中我们需要感恩，需要去回馈。其实让孩子们具备金融知识也很重要，因为他们小时候不需要工作，但是我要给他们布置一些家务活，让他们能够赚点钱。家里有三条狗，让孩子去照顾它们，之后建立清单，看看他们自己通过做家务挣了多少钱，这样他们就知道每一分钱都来之不易。对于我而言这在子女教育当中很重要。

Michael Smith：要有高质量的子女养育经验，帮助他们成长，看到他们的好品质，给他们解释一方面可以有很多富足的资源做很多好事，另一方面这个社会中也存在很多无家可归的人，这就需要有策略地做事。我们可以跟其他家庭共享经验，让孩子们能够有一种观察世界复杂成熟的角度，我觉得有一些是互相联系的，其中也很有挑战。

Andrew Rubinstein：虽然我还没有小孩，但我也觉得这方面很重要。从我父母的角度而言，他们在养育我们的时候我也掌握了一些经验，当然并不是说学到经验就能够很容易地运用。我们还是需要努力工作谦虚做人，这些都很重要。

未来 12-24 个月对投资决策和策略有什么影响？

Andrew Rubinstein：我觉得影响力投资很重要。在我的投资生涯当中，一定以家族为重心，不仅仅以回报为中心，很多家族办公室使命可以有弹性，所以我们的愿景就是帮助大家去更好地利用时间。

Michael Smith：我们未来 12-24 个月不会改变做事方式，我们依旧会关注气候变化方面的议题，特别是目前的危机让我觉得非常有必要坚持下去。我们的眼光是未来 10 年、15 年、20 年减少碳排放，逆转全球变暖状况。时不我待，我认为这些事极具紧迫性且需要认真对待。

Rochel Leah Bernstein：过去两三年影响了我的个人看法。比如说儿童虐待和性虐待的预防情况，还有新冠以及对于全人类的威胁。因为全球各地的儿童都被封锁在家里，而且有很多受到了伤害，比如家庭虐待或暴力。我们在全球各地过去 15 年都在致力于预防和防止家暴。新冠是非常大的危机，所以进一步增强这方面的关注；我们也推进父母教育还有立法力度，希望有更多机制和机构去做这些事情。