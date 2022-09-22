金融资本作为科技创新的重要推动力，也是科技创新生态中不可或缺的一部分。金融资本的出现为市场注入新鲜血液，助力更多初创企业快速成长，实现科技产业的落地与繁荣。目前科技领域新兴技术前景广阔，投资热点掀起了一波又一波高潮。资本与科技创新产业携手并肩，充分发展多元化可持续发展赛道。

在 BEYOND Expo 2022 上，BEYOND 组委会于 9 月 22 日举办国际投融资峰会，来自全球知名投资机构机构人及专家将在 BEYOND 元宇宙汇聚一堂，并围绕多个话题展开讨论。

在 “从’ 她’ 投资说起” 圆桌会议上，AC Ventures 高级顾问和投资合伙人 Helen Wong、IOVC 管理合伙人 Shuo Chen 与 BNB Chain 投资总监 Gwendolyn Regina 带来了精彩分享。

关于未来的投资机会

Gwendolyn Regina 首先说，现在就是非常好的机会，因为大家对市场关注不是那么集中，原来只有很短的时间判断项目，可以花更多时间静下来好好研究投资项目，人才、人才资源可供收购。

Helen Wong 谈到，互联网市场在中国已经比较成熟，但东南亚的互联网市场方兴未艾，尤其是印度尼西亚市场，现在正是投资的好机会。“可能这个市场在过去一段时间里没有得到足够重视，但也意味着这个市场上机会比较多。”

关于女性和男性在投资领域的差异

Helen Wong 说她不确定女性和男性会不会有不同的投资结果，“在能力上我知道女性并不比男性差。” Wong 觉得女性或许能更多了解女性消费者或普通消费者的需求，也许在消费领域会有更好的表现。她同时强调，没有必要强行去分男性投资者和女性投资者。

“比如说公司董事会，我觉得女性董事会成员可能有更多同情心、共情能力，更愿意牺牲自我，成全更大的利益。他们也许能够更有效进行沟通，尤其是跟公司的创始人，特别是在非常困难的情况下，我觉得这可能是一个女性投资者的特点，” Wong 这么说道。

Shuo Chen 赞同 Wong 的说法，并表示在所谓的女性投资者和男性投资者之间进行标准化画像是比较困难的。

没必要去创立关注女性的基金

Helen Wong 认为现在有更多的基金 GP 是女性，这是更好的事情，“有更多的女性创始人，成为 VC 创投行业的创始人，这也是一个非常好的变化。”

“我觉得没必要去创立一个关注女性的基金，因为我们女性就是代表性非常强的，”Wong 说。“所以，我觉得今后有一天，我们根本不用讨论这个话题了，应该是更好的趋势。”

对年轻创业者的建议

Helen Wong：很重要的一点就是不要让性别成见阻碍你发展。你可能会遇到一些障碍，但你不应该被它吓倒。更近一步，要看看其他人能不能帮助你，不要觉得你一个人需要面对一切，不论是家庭照料还是其他工作上的挑战，一定会有很多人跟你有同样的问题和挑战，你可以寻求帮助。

Gwendolyn Regina：如果你遇到歧视，那并不是你的问题，其实是歧视者的问题。职业发展的时候，因为系统性的问题，比如说性别的边界等等，你要加入一个团体不得不承认性别和性别之间是有差异的，其实有不同的方式比如说男性和女性之间思维方式不太一样，如果有女性同事的话也可以结成小团体，可以谈一些诸如养育孩子等的话题，用不同的方式和男性者进行联系的话可以解决很多现实问题。

Shuo Chen：了解别人是如何应对挑战的，对你来说会很有帮助。如果你觉得人际关系太麻烦了，你可以把这样的关系分割成你觉得能够控制得住的关系，比如说每周做一次什么样的事情；如果每个月做一次你觉得太麻烦，那就一个季度做一次。如果你能找到对你来说比较重要的领域，你就在这个领域坚持下去，长此以往一定会给你带来益处。这是我的建议。