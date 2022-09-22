ElectricBrands 在 IAA 运输展上推出了三款不同车辆类别的原型车。这家德国电动汽车制造商正式宣布这些 “全球首发”，然而，其中一个概念是已知的，另外两个是新概念。

以 XBus S 为例，它是 ElectricBrands 核心车辆四轮 XBus 的小型研究版本。虽然近四米的车辆也将提供给私人客户，但 XBus S 被设计为 B2B 客户的最后一英里交付车辆。3.20 米长，它短了约 75 厘米，仍然是 1.43 米宽和 1.73 米高。根据车身的不同，有效载荷可达 750 公斤，装载量可达 1,656 升。

像它的老大哥一样，XBus S 将配备全轮驱动、前轮驱动或后轮驱动，全部由电子控制。一个固定的车载电池为 8.4 kWh，但可更换电池可以将能量含量扩大 10 kWh，最高可达 18.4 kWh，续航里程为 120 公里。此外，多达六平方米的太阳能模块可以集成到车身中。

“大型号的”XBus 的生产将不再由 ElectricBrands 生产，而是由一家未确定的合同制造商生产。ElectricBrands 尚未就 XBus S 的生产发表任何具体声明，但谈到了中期 XBUS 系列中的两个底盘。较小的 S 型号计划于 2024 年推出。

IAA 还展出了 Evetta Cargo，这是 ElectricBrands 轻型电动汽车的另一种型号，该公司设想将其用作咖啡销售车以及其他城市送货和商务旅行。当 ElectricBrands 展示 XBus 露营车时，这款车已经在夏季展出。续航里程为 150 公里，这意味着车辆所称的 “货运” 应该能够 “掌握几乎所有城市配送路线”。货区长 1.50 米，宽 1.30 米，有效载荷 600 公斤。

在汉诺威展示的第三个原型是名为 Nito C+S（Cargo and Share）的电动滑板车，同样设计用于交付和共享服务。Nito C+S 声称能够在不损失动力的情况下承载 100 公斤。该驱动器的输出功率为 4 kW。ElectricBrands 计划推出两个版本，一个最高时速 45 公里，一个最高时速 90 公里/小时，适用于不同的驾驶执照类别和使用区域。

XBus（前身为 eBussy）是一款电动模块化轻型车辆（L7e 级），设计有两个可变底盘和十种不同的车身选项。

ElectricBrands 正在寻求生产和销售不同种类的轻型电动汽车，主要使用 XBus 平台。收购概念的最新例子是 Artega 的小型 EV Karo，前身为 Microlina，现在在新所有者 ElectricBrands 旗下以 Evetta 销售。