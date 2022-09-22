土耳其巴士制造商 Karsan 在 IAA 运输展上展示了其首款氢燃料车型。e-ATA Hydrogen 是一辆 12 米长的巴士，最多可搭载 95 名乘客（40 个座位），续航里程超过 500 公里。

在 e-ATA Hydrogen 中，Karsan 将 250 kW 电力驱动与 70 kW 燃料电池和 30 kWh 电池相结合。五个圆柱形压力罐放置在车顶后部区域，但土耳其制造商只说明了 1,560 升的体积，而不是以千克为单位的氢气容量。

在 350 bar 的压力和每立方米约 24 公斤氢气的密度下，储罐容量为 37.5 公斤。作为比较：Solaris 为其 Urbino 12 氢气提供了 350 公里的续航里程，并且具有可比的油箱尺寸。因此，要么 Karsan 的效率更高，要么制造商决定采用 700 巴系统——在这种情况下，在每立方米 40 公斤氢气的密度下，62 公斤的氢气可以装入罐中。

电动驱动器应该是特别安静的轮毂电机，电池与钛酸锂电池化学一起工作。轮毂电机允许内部非常平坦和通风。对于车身，Karsan 提供两扇或三扇门的选择。e-ATA Hydrogen 最多可搭载 95 名乘客，其中 40 人坐在座位上。该车型出厂时配备了空气悬架，可以订购可选的辅助系统和数字后视镜更换系统。Karsan 说它使用来自欧洲巴士供应行业的成熟组件。

e-ATA Hydrogen 现已在汉诺威的 IAA 运输展上展出，它基于一年前推出的带有电池电力驱动的 e-ATA。它可作为长度为 10 米或 12 米的单人巴士（电池容量高达 300 或 450 千瓦时）和 18 米铰接巴士提供。在这里，最多可以安装 600 kWh，由于两个驱动轴，铰接式客车的最大功率是 500 kW 的两倍。目前尚不清楚燃料电池驱动是否也将在铰接式公共汽车中提供。Solaris 在汉诺威贸易展览会前不久展示了这种带有燃料电池的 18 米模型。